Βραζιλία - Έλον Μασκ: Αμφισβητεί την εντολή του Ανώτατου Δικαστηρίου για αποκλεισμό λογαριασμών στο X

Σε παλαιότερη ανάρτησή του, ο Μασκ είπε ότι το Χ άρει όλους τους περιορισμούς που είχε αποφασίσει ο Βραζιλιάνος δικαστής, Αλεξάντερ ντε Μοράες, σε ορισμένους λογαριασμούς στη Βραζιλία και θα δημοσιεύσει λεπτομέρειες της δικαστικής εντολής, παρά την απαγόρευση του δικαστή να το κάνει.



«Αυτός ο δικαστής έχει προδώσει ευθαρσώς και επανειλημμένα το σύνταγμα και τον λαό της Βραζιλίας. Θα πρέπει να παραιτηθεί ή να απολυθεί. Ντροπή @Alexandre, ντροπή», έγραψε ο Μασκ στο X.

Coming shortly, 𝕏 will publish everything demanded by @Alexandre and how those requests violate Brazilian law.



This judge has brazenly and repeatedly betrayed the constitution and people of Brazil. He should resign or be impeached.



Shame @Alexandre, shame.