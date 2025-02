Μαλί: Περισσότεροι από 50 νεκροί σε ενέδρα ενόπλων (pics&vid)

Περισσότεροι από 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Παρασκευή κοντά στην πόλη Γκαό που βρίσκεται στα βορειοανατολικά του Μαλί, αφού ένα κομβόι οχημάτων και η στρατιωτική συνοδεία του, έπεσαν σε ενέδρα ενόπλων ανταρτών, σύμφωνα με δηλώσεις ενός τοπικού αξιωματούχου, αλλά και κατοίκων της περιοχής.

Οι ένοπλοι επιτέθηκαν κοντά στο χωριό Κομπέ σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από την Γκαό, σε μία περιοχή στην οποία, ένοπλοι που σχετίζονται με το Ισλαμικό Κράτος και την Αλ Κάιντα δραστηριοποιούνται για περισσότερα από 10 χρόνια, αποσταθεροποιώντας το Μαλί, αλλά και τις γειτονικές του χώρες, την Μπουρκίνα Φάσο και το Νίγηρα.

#Mali:

Hécatombe sur l'axe #Gao-#Labzanga: les #FAMA et leurs supplétifs russes tombent dans une embuscade des plus meurtrières.



Ce vendredi 7 février 2025, le Mali a été endeuillé par une tragédie nationale. Les forces armées nationales et leurs alliés russes de #Wagner ont… pic.twitter.com/OJPfEUCVHM