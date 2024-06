Μαλάουι: Αγνοείται στρατιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε τον αντιπρόεδρο της χώρας (vid)

Το αεροσκάφος που μετέφερε τον αντιπρόεδρο του Μαλάουι Σάουλος Κλάους Τσιλίμα και άλλους εννέα ανθρώπους αγνοείται, μετέδωσε το BBC Africa.

Το αεροπλάνο της Πολεμικής Αεροπορίας χάθηκε από τα ραντάρ μετά την απογείωσή του από την πρωτεύουσα Λιλόνγκουε, ανέφερε η προεδρία της χώρας σε μια σύντομη ανακοίνωση.

Ο γραμματέας της προεδρίας Κόλιν Ζάμπα είπε ότι το στρατιωτικό αεροσκάφος δεν προσγειώθηκε όπως ήταν προγραμματισμένο και οι προσπάθειες των αρχών να επικοινωνήσουν μαζί του δεν έχουν αποδώσει μέχρι στιγμής.

DEVELOPING: More than 7 hours after it should have landed, a plane carrying Malawi's vice president Saulos Chilima is still missing.



"All efforts by aviation authorities to make contact with the Aircraft since it went off the radar have failed thus far,' authorities say pic.twitter.com/zfGBrZgTCM