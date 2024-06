Αεροσκάφος προσγειώθηκε χωρίς «μύτη» σε αεροδρόμιο της Αυστρίας λόγω χαλαζιού

Αεροπλάνο της εταιρείας Austrian Airlines έπεσε χθες το απόγευμα μέσα σε καταιγίδα χαλαζιού καθώς πλησίαζε στη Βιέννη, με αποτέλεσμα να χάσει το ακρινό μπροστινό μέρος του. Το αεροπλάνο εξέπεμψε σήμα κινδύνου, αλλά στη συνέχεια προσγειώθηκε χωρίς προβλήματα στο αεροδρόμιο.

Σε φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα social media εικονίζεται το αεροσκάφος να έχει προσγειωθεί με τους δύο μπροστινούς υαλοπίνακες του κόκπιτ να φέρουν σημάδια από χτυπήματα, η μύτη του αεροπλάνου να λείπει και μερικά πάνελ να έχουν αποσπασθεί.

Austrian Airlines A320 severely damaged by a hailstorm while on approach to Vienna Airport in Austria. Despite the damage to the aircraft's nose and windscreen the pilots landed safely. pic.twitter.com/AIa7aL9HEQ