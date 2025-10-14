Μαλαισία: Περίπου 6.000 μαθητές νόσησαν από γρίπη - Κλειστά τα σχολεία

Περίπου 6.000 μαθητές στη Μαλαισία νόσησαν από γρίπη και ορισμένα σχολεία στη χώρα έκλεισαν για την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών, ανακοίνωσε αξιωματούχος του υπουργείου Παιδείας.

«Έχουμε ήδη μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση μολυσματικών νόσων από την εποχή της πανδημίας της COVID-19», δήλωσε χθες, Δευτέρα, ο γενικός διευθυντής Μοχντ Αζαάμ Άχμαντ, όπως μετέδωσε τοπικό δίκτυο.

«Υπενθυμίσαμε στα σχολεία να ακολουθήσουν αυτές τις οδηγίες, ενθαρρύνοντας τη χρήση προστατευτικής μάσκας και μειώνοντας τις δραστηριότητες σε μεγάλες ομάδες μαθητών», είπε ο ίδιος χωρίς να διευκρινίσει πόσα σχολεία είναι κλειστά, αλλά είπε ότι τα περιστατικά σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας.

Την περασμένη εβδομάδα το υπουργείο Υγείας ανέφερε 97 εστίες γρίπης ανά τη χώρα, από 14 που ήταν μια εβδομάδα νωρίτερα. Οι περισσότερες καταγράφηκαν σε σχολεία και νηπιαγωγεία.