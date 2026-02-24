Μακρόν: Στρατιωτική, οικονομική και στρατηγική αποτυχία της Ρωσίας μετά από 4 χρόνια πολέμου

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε την Τρίτη την «τριπλή αποτυχία» στα «στρατιωτικά, οικονομικά, στρατηγικά» σχέδια της Ρωσίας στην Ουκρανία, ύστερα από τέσσερα χρόνια μέρα προς μέρα από την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στη γειτονική τους χώρα.

«Αυτή ενίσχυσε το NATO, την επέκταση του οποίου ήθελε να αποφύγει, ένωσε τους Ευρωπαίους, τους οποίους ήθελε να αποδυναμώσει, και εξέθεσε έναν ιμπεριαλισμό μιας άλλης εποχής», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος στην πλατφόρμα X.

Four years ago, Europe awoke to the sound of Russian bombs falling on Ukraine.



Four years of a war of aggression chosen by Russia, in blatant defiance of international law, of a people’s sovereignty, and of human life.



Four years of cities struck,… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 24, 2026

Η Ουκρανία είναι «η πρώτη γραμμή άμυνας της ηπείρου μας» και η Ευρώπη θα παραμείνει στο «πλευρό» της, δεσμεύτηκε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Διαβεβαίωσε επίσης ότι η παράδοση στρατιωτικού υλικού και η εκπαίδευση θα συνεχιστούν «ώστε να κρατήσει η Ουκρανία και ώστε η Ρωσία να καταλάβει ότι ο χρόνος δεν μετρά προς όφελός της».

Οι 27 της ΕΕ δεν κατάφεραν ωστόσο να συμφωνήσουν για την επιβολή νέων κυρώσεων στη Μόσχα λόγω του βέτο της Ουγγαρίας, η οποία είχε επίσης μπλοκάρει την υιοθέτηση δανείου 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία που αποφασίστηκε τον Δεκέμβριο από τους ηγέτες της ΕΕ.

Ο Εμανουέλ Μακρόν σημείωσε σήμερα ότι «τίποτε» δεν θα αιτιολογούσε να «διακυβευτεί» αυτό το δάνειο και ότι «οφείλουμε πλέον να το παγιώσουμε».

Επίσης, επισήμανε ότι θα διασφαλίσει πως «τα συμφέροντα των Ευρωπαίων θα ληφθούν υπόψη στις συνομιλίες» που έχουν στόχο την επιστροφή της ειρήνης στην Ουκρανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θέλει να μπει τέλος στον πόλεμο το ταχύτερο δυνατό, δημιούργησε δίαυλο επικοινωνίας με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, πράγμα που προκάλεσε φόβους στην ΕΕ και το Κίεβο ότι θα παραμεριστούν στις διαπραγματεύσεις τους.

Οι ηγέτες χωρών της βόρειας Ευρώπης και της Βαλτικής στο Κίεβο

Οι ηγέτες χωρών της βόρειας Ευρώπης και της Βαλτικής, ανάμεσα στους οποίους ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ και ο πρωθυπουργός της Σουηδίας Ουλφ Κρίστερσον έφτασαν σήμερα στην Ουκρανία με αφορμή την τέταρτη επέτειο από τη ρωσική εισβολή, ανακοίνωσε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών.

«Με χαρά υποδέχομαι τους ηγέτες 8 χωρών της βόρειας Ευρώπης και της Βαλτικής, τους πραγματικούς και κοντινούς μας συμμάχους στην άμυνα για την ελευθερία, τη δικαιοσύνη και την αλήθεια», έγραψε ο Αντρίι Σιμπίχα σε μήνυμά του που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν και ο ομόλογός της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στέρε βρίσκονται επίσης στο Κίεβο.

Οι ηγέτες θα έχουν συνάντηση στην ουκρανική πρωτεύουσα με τον πρόεδρο της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να συζητήσουν για τη συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης στην Ουκρανία, για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και για τις συνομιλίες ανάμεσα στους Ουκρανούς, τους Ρώσους και τους Αμερικανούς, διευκρίνισε το γραφείο της Μέτε Φρεντέρικσεν σε ανακοίνωσή του.

«Οφείλουμε να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για να φέρουμε την Ουκρανία στην καλύτερη δυνατή θέση για να διαπραγματευτεί. Θα το κάνουμε παραδίδοντας τα όπλα που χρειάζεται και ενισχύοντας στο μέγιστο τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας», σημείωσε η Φρεντέρικσεν.

Οι χώρες της βόρειας Ευρώπης βρίσκονται μεταξύ των μεγαλύτερων παρόχων στρατιωτικής και μη στρατιωτικής υποστήριξης στην Ουκρανία.

Συνολικά η στρατιωτική και μη στρατιωτική υποστήριξη της Σουηδίας προς την Ουκρανία ανέρχεται, για παράδειγμα, σε περίπου 128 δισεκατομμύρια σουηδικές κορώνες (σχεδόν 12 δισεκατομμύρια ευρώ).