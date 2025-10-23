Μακρόν σε Ζελένσκι: Είμαστε αποφασισμένοι να αυξήσουμε την πίεση στη Μόσχα

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν συναντήθηκε με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της Συνόδου στις Βρυξέλλες και επανέλαβε ότι «η Γαλλιά σε στενό συντονισμό με τις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους εταίρους της συνεχίζει να στηρίζει την Ουκρανία ώστε να βρει τον δρόμο προς μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Ειδικότερα, ο Γάλλος πρόεδρος μέσω ανάρτησής του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ τόνισε ότι «καθώς η Ρωσία εξακολουθεί να αντιτίθεται σε μια άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, είμαστε αποφασισμένοι να αυξήσουμε την πίεση στη Μόσχα».

Την ίδια ώρα, ο Μακρόν χαιρέτισε την επιβολή νέων αμερικανικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, καθώς και εκείνων που εγκρίθηκαν σήμερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η ειρήνη πρέπει να επικρατήσει», κατέληξε στην ανάρτησή του.

Alongside President @ZelenskyyUa in Brussels.



Together with our European partners and in close coordination with the United States, France continues to support Ukraine to find the path to a just and lasting peace.



As Russia persists… pic.twitter.com/urfjUr7K8f — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 23, 2025

Με τη σειρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτηση του στο Χ αναφέρθηκε στη συνάντησή του με τον Γάλλο πρόεδρο και τόνισε ότι «συντονίσαμε τις θέσεις μας ενόψει της επερχόμενης συνάντησης του Συνασπισμού των Προθύμων. Τώρα είναι η στιγμή που υπάρχει πραγματική ευκαιρία να τερματιστεί ο πόλεμος και να σταματήσει η Ρωσία».

Πρόσθεσε ότι «για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει να συνεχίσουμε να ασκούμε αυξανόμενη πίεση στη Ρωσική Ομοσπονδία, να επεκτείνουμε την υποστήριξη προς την Ουκρανία και να οριστικοποιήσουμε τις εγγυήσεις ασφαλείας».

I met with the President of France, @EmmanuelMacron. We coordinated our positions ahead of the upcoming meeting of the Coalition of Willing. Now is the time when there is a real chance to end the war and stop Russia. To achieve this, we must continue increasing pressure on the… pic.twitter.com/evxrDsRsxW — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 23, 2025

«Συζητήσαμε τις συνέπειες των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία και την ενίσχυση της αεράμυνάς μας και της ενεργειακής μας ανθεκτικότητας - αυτή είναι μία από τις βασικές μας προτεραιότητες σε αυτό το στάδιο. Στο επίκεντρο ήταν επίσης η αμυντική συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων λύσεων που μπορούν να κάνουν την Ουκρανία ισχυρότερη», ανέφερε.

«Ευχαριστώ τη Γαλλία και τον Εμμάνουελ προσωπικά για την υποστήριξή τους. Εκτιμούμε όλη τη βοήθεια που παρέχεται για την προστασία ζωών», κατέληξε στην ανάρτησή του ο Ζελένσκι.