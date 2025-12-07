Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής του στην Κίνα απείλησε το Πεκίνο με δασμούς, εάν δεν ληφθούν μέτρα για τη μείωση του συνεχώς αυξανόμενου εμπορικού ελλείμματος της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Μακρόν στις αρχές Δεκεμβρίου, προέτρεψε την Κίνα να ενισχύσει τη συνεργασία σε θέματα «μη βιώσιμων» παγκόσμιων εμπορικών ανισορροπιών, γεωπολιτικής και περιβάλλοντος.

«Προσπάθησα να εξηγήσω στους Κινέζους ότι το εμπορικό τους πλεόνασμα είναι μη βιώσιμο, επειδή καταστρέφουν τους δικούς τους πελάτες, ιδίως επειδή δεν εισάγουν πλέον πολλά προϊόντα από εμάς», δήλωσε ο Μακρόν σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την Κυριακή στη γαλλική εφημερίδα «Les Echos».

«Τους είπα ότι αν δεν αντιδράσουν, εμείς οι Ευρωπαίοι θα αναγκαστούμε, τους επόμενους μήνες, να λάβουμε αυστηρά μέτρα ακολουθώντας το παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως η επιβολή δασμών στα κινεζικά προϊόντα», πρόσθεσε.

Το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ με την Κίνα έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 60% από το 2019, ενώ το εμπορικό ισοζύγιο της Γαλλίας με την οικονομία των 19 τρισεκατομμυρίων δολαρίων συνεχίζει να διευρύνεται.

Ο Μακρόν έχει προσπαθήσει στο παρελθόν να προβάλλει ένα ισχυρό ευρωπαϊκό μέτωπο στις σχέσεις με την Κίνα, πιέζοντας τις Βρυξέλλες να εφαρμόσουν προστατευτικά αντίμετρα για να επιβραδύνουν την άφιξη κινεζικών προϊόντων που πλήττουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Ο Μακρόν δήλωσε στην εφημερίδα Les Echos ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία βρίσκεται σε δύσκολη θέση, εγκλωβισμένη μεταξύ του προστατευτισμού του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Κίνας, η οποία «χτυπάει την καρδιά του ευρωπαϊκού βιομηχανικού και καινοτόμου μοντέλου».

«Σήμερα, είμαστε εγκλωβισμένοι μεταξύ των δύο και αυτό είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Έχουμε γίνει η αγορά προσαρμογής και αυτό είναι το χειρότερο σενάριο», πρόσθεσε.

Ο Μακρόν δήλωσε, επίσης, ότι προτείνει μια πιο συμβιβαστική προσέγγιση έναντι της Κίνας, όπως η κατάργηση των περιορισμών στις εξαγωγές μηχανημάτων ημιαγωγών από την ευρωπαϊκή πλευρά και των περιορισμών στις εξαγωγές σπάνιων γαιών από την κινεζική πλευρά.

Ο Μακρόν κάλεσε τις κινεζικές εταιρείες να επενδύσουν στην Ευρώπη και να «δημιουργήσουν αξία και ευκαιρίες για την Ευρώπη».