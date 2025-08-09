Μακρόν: Το μέλλον της Ουκρανίας δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς τους Ουκρανούς

Τη θέση ότι «το μέλλον της Ουκρανίας δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς τους Ουκρανούς» επανέλαβε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, κατά την τηλεφωνική συνομιλία που είχε το Σάββατο με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενόψει της συνάντησης κορυφής μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του Ρώσου ομολόγου του, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Οι Ευρωπαίοι θα συμμετάσχουν επίσης υποχρεωτικά στη λύση, γιατί η ασφάλειά τους διακυβεύεται», έγραψε επίσης ο Γάλλος πρόεδρος στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), διευκρινίζοντας ότι συνομίλησε νωρίτερα σήμερα, Σάββατο, με τον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς, και τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ.

I have just spoken again with President Zelensky, as well as with Chancellor Merz and Prime Minister Starmer.



We remain determined to support Ukraine, working in a spirit of unity and building on the work undertaken within the framework of the Coalition… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 9, 2025

Με ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι συνομίλησε τηλεφωνικά για τη «διπλωματική κατάσταση» σε σχέση με την Ουκρανία με τον Γάλλο ομόλογό του, Εμανουέλ Μακρόν, ενόψει της συνάντησης κορυφής Πούτιν - Τραμπ.

«Ανταλλάξαμε τις απόψεις μας για τη διπλωματική κατάσταση», τόνισε ο Ζελένσκι προσθέτοντας ότι «είναι πραγματικά σημαντικό ότι οι Ρώσοι να μην καταφέρουν να εξαπατήσουν κανέναν ξανά».

Ο Τραμπ ανακοίνωσε συνάντηση με τον Πούτιν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του την Παρασκευή γνωστοποίησε ότι η συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, θα πραγματοποιηθεί στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα.

«Η πολυαναμενόμενη συνάντηση μεταξύ εμού, ως Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, και του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας, θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2025, στη Μεγάλη Πολιτεία της Αλάσκας. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!», ανέφερε.

Νωρίτερα, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να συναντηθεί «πολύ σύντομα» με τον Πούτιν, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει να μεσολαβήσει για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με την ελπίδα να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, μιλώντας από τον Λευκό Οίκο στο περιθώριο της συνάντησης που είχε με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάν Αλίγεφ και τον πρωθυπουργό της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν, ο Τραμπ είπε ότι σχεδιάζει να ανακοινώσει αργότερα την Παρασκευή περισσότερες λεπτομέρειες της συνάντησης με τον Ρώσο ομόλογό του.

Trump:



I will be meeting with Putin very shortly. He wants to meet as soon as possible too. pic.twitter.com/DHVWRhrU2l — Clash Report (@clashreport) August 8, 2025

«Θα συναντηθώ πολύ σύντομα με τον πρόεδρο Πούτιν. Θα είχε γίνει νωρίτερα, αλλά υποθέτω ότι υπάρχουν οι ρυθμίσεις ασφαλείας που, δυστυχώς, πρέπει να γίνουν», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους.

Μάλιστα, είπε, «θέλει και αυτός πάρα πολύ να συναντηθεί μαζί μου».

Υπονόησε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενδέχεται να μην συμμετάσχει στη συνάντηση.

«Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρέπει να πάρει όλα όσα χρειάζεται, επειδή πρέπει να ετοιμαστεί να υπογράψει κάτι», τόνισε ο Τραμπ και αναφέρθηκε σε ανάκτηση κάποιων εδαφών και να γίνουν κάποιες ανταλλαγές.

Την ίδια ώρα, έκανε λόγο για ορισμένες ανταλλαγές εδαφών «προς όφελος και των δύο».

BREAKING: Trump says we will see some "swapping" of territories in Ukraine.



"Some back, some switched. There will be some swapping of territories." pic.twitter.com/hnTkep34L7 — Clash Report (@clashreport) August 8, 2025

Εξήγησε ότι «έχουμε να κάνουμε με ένα έδαφος για το οποίο μαίνονται μάχες εδώ και 3,5 χρόνια. Πολλοί Ρώσοι έχουν πεθάνει και πολλοί Ουκρανοί έχουν πεθάνει», πρόσθεσε.

«Έτσι, εξετάζουμε αυτό το ζήτημα, αλλά στην πραγματικότητα επιδιώκουμε να ανακτήσουμε κάποια εδάφη και να πραγματοποιήσουμε κάποια ανταλλαγή. Στην πραγματικότητα, είναι περίπλοκο. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Είναι πολύ περίπλοκο. Αλλά θα ανακτήσουμε κάποια εδάφη», σημείωσε.