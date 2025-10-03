35η επέτειος επανένωσης της Γερμανίας

Οι ηγέτες της Γερμανίας και της Γαλλίας τίμησαν την Παρασκευή την 35η επέτειο της δημοκρατικής επανένωσης της Γερμανίας, καλώντας σε μεγαλύτερη αποφασιστικότητα για την ανάσχεση της αυξανόμενης απήχησης αυτού που αποκάλεσαν «σκοτεινό διαφωτισμό» του αυταρχισμού.

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσαν ότι η Ευρώπη πρέπει να κάνει περισσότερα για να αντιμετωπίσει τα αντιφιλελεύθερα, αντιμεταναστευτικά κόμματα που καταγράφουν άνοδο στις δημοσκοπήσεις, εν μέρει μέσω της ενίσχυσης της οικονομίας της ηπείρου, η οποία φθίνει.

«Σκοτεινός Διαφωτισμός»

«Νέες συμμαχίες αυταρχισμών σχηματίζονται εναντίον μας και επιτίθενται στη φιλελεύθερη δημοκρατία ως τρόπο ζωής», δήλωσε ο Μακρόν σε κοινό αξιωματούχων και από τις δύο χώρες στο Ζάαρμπρυκεν, στα σύνορα της Γερμανίας με τη Γαλλία.

«Απέναντι στην επιστροφή του σκοτεινού διαφωτισμού... υπάρχει ένας δρόμος προς έναν νέο διαφωτισμό», είπε ο Μακρόν, «ένας τρόπος να αγαπήσουμε τον πολιτισμό, τη μουσική, τη λογοτεχνία, τη συζήτηση και τον διάλογο, να πιστέψουμε ότι ο σεβασμός και η επιστήμη είναι ισχυρότερα από το μίσος και τη μανία».

Επανέλαβε έτσι σχόλια του Μερτς, ο οποίος νωρίτερα είχε προειδοποιήσει ότι τα οικονομικά προβλήματα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργούν ευκαιρίες για ακροδεξιά εθνικιστικά κόμματα που προσφέρουν ριζοσπαστικές λύσεις αντίθετες με τη δημοκρατία.

«Χρόνια ακανόνιστης, ανεξέλεγκτης μετανάστευσης προς τη Γερμανία έχουν πολώσει τη χώρα μας», είπε ο Μερτς, καλώντας τους πολίτες να αναγνωρίσουν την αξία του να ζουν σε μια δημοκρατία υπό το κράτος δικαίου.

«Η πολιτική, το κράτος, η κυβέρνηση έχουν την ευθύνη τους», είπε. «Αλλά το μέγεθος της πρόκλησης πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους μας, από κάθε πολίτη της χώρας μας».

Η Ημέρα Επανένωσης της Γερμανίας, στις 3 Οκτωβρίου, τιμά το τέλος του μεταπολεμικού διχασμού της χώρας το 1990, όταν ενώθηκε η δυτική δημοκρατία με το ανατολικό, κομμουνιστικό καθεστώς - ένα διχασμό που συμβολιζόταν από το Τείχος του Βερολίνου.