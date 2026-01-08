Μακρόν: Η Γαλλία θα καταψηφίσει τη συμφωνία ΕΕ – Mercosur για τα αγροτικά προϊόντα

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την Πέμπτη ότι η Γαλλία θα ψηφίσει κατά της υπογραφής της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου με τον συνασπισμό των χωρών της Νότιας Αμερικής Mercosur την Παρασκευή.

Ο Μακρόν ανέφερε μέσω ανάρτησής του στο X ότι υπήρξε ομόφωνη πολιτική απόρριψη της συμφωνίας στη Γαλλία, παρά τις «σημαντικές παραχωρήσεις» για τους αγρότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

La France a décidé de voter contre la signature de l’accord entre l’Union européenne et les pays du Mercosur. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 8, 2026

«Η υπογραφή της συμφωνίας δεν είναι το τέλος της ιστορίας. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για την πλήρη εφαρμογή των δεσμεύσεων που έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για την προστασία των αγροτών μας».

Η Ιρλανδία θα ψηφίσει επίσης κατά της συμφωνίας, όπως δήλωσε νωρίτερα ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της, Simon Harris.

Ωστόσο, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εξασφαλίσει την υποστήριξη της Ιταλίας, η συμφωνία είναι πιθανό να εγκριθεί κατά την ψηφοφορία της Παρασκευής.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, Γάλλοι αγρότες μπλόκαραν με τρακτέρ τους δρόμους προς το Παρίσι και αξιοθέατα όπως η Αψίδα του Θριάμβου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά της συμφωνίας ΕΕ-Μερκοσούρ.