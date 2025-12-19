Μακρόν: Η Ευρώπη πρέπει να συνεργαστεί με τον Πούτιν εάν αποτύχουν οι ειρηνευτικές προσπάθειες των ΗΠΑ

Η Ευρώπη θα πρέπει να επαναλάβει απευθείας συνομιλίες με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, εάν οι τελευταίες προσπάθειες των ΗΠΑ να μεσολαβήσουν για μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία αποτύχουν, δήλωσε την Παρασκευή ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ανήσυχοι για τις μελλοντικές στρατιωτικές φιλοδοξίες του Πούτιν, αισθάνονται απογοήτευση για τον αποκλεισμό τους από τις ειρηνευτικές συνομιλίες που ηγείται η διοίκηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναγκασμένοι αντ’ αυτού να στηρίξουν τη διαπραγματευτική θέση της Ουκρανίας από τα περιθώρια.

«Ή επιτυγχάνεται μια ισχυρή και διαρκής ειρήνη, με τις απαιτούμενες (ασφαλιστικές) εγγυήσεις», δήλωσε ο Μακρόν στους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες, «ή θα χρειαστεί τις επόμενες εβδομάδες να βρούμε τρόπους για τους Ευρωπαίους να επανασυνδεθούν σε πλήρη διάλογο με τη Ρωσία, και με απόλυτη διαφάνεια.»

Το γραφείο του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Ο Μακρόν μιλούσε μετά τη συμφωνία των ηγετών της ΕΕ να χρηματοδοτήσουν την Ουκρανία με δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ (105,44 δισεκατομμύρια δολάρια), εγγυημένο από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και όχι από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, καθώς οι διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών αποδείχθηκαν πολύ δύσκολο να ξεπεραστούν.

Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι η ΕΕ δεν μπορεί να στερηθεί άμεση γραμμή επικοινωνίας με τη Μόσχα, εάν η διοίκηση Τραμπ έχει. Αμερικανοί αξιωματούχοι αναμένεται να πραγματοποιήσουν συνομιλίες με Ρώσους διαπραγματευτές στο Μαϊάμι αυτό το Σαββατοκύριακο.

Τα περισσότερα κράτη-μέλη της ΕΕ, με εξαίρεση την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, έχουν διακόψει την επικοινωνία με τον Πούτιν από τότε που εισέβαλε στην Ουκρανία. Ο Μακρόν είχε διεξαγάγει τηλεφωνική επικοινωνία δύο ωρών με τον Πούτιν τον Ιούλιο, την πρώτη μετά από τρία χρόνια, κατά την οποία ζήτησε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, αλλά η συζήτηση είχε μικρό εμφανές αποτέλεσμα στον πόλεμο.

Η ΕΕ έχει συμφέρον να βρει το κατάλληλο πλαίσιο για να επανασυνδεθεί σε συνομιλίες με τη Ρωσία, είπε ο Μακρόν, διαφορετικά οι ηγέτες της κινδυνεύουν να μείνουν να μιλούν μόνοι τους και «με διαπραγματευτές που μόνο αυτοί θα μιλούν στους Ρώσους».

Προειδοποιήσεις για την αυξανόμενη κόπωση από τον πόλεμο

Ορισμένοι ηγέτες της ΕΕ προειδοποιούν ότι γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο να διατηρηθεί το μέχρι τώρα υψηλό επίπεδο δημόσιας υποστήριξης για τη διατήρηση των προσπαθειών της Ουκρανίας στον πόλεμο.

Οι ηγέτες της ΕΕ στις Βρυξέλλες είχαν αποφασίσει να αποτρέψουν τον κίνδυνο η Ουκρανία να χρεοκοπήσει την επόμενη χρονιά, καθώς θεωρούν τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία απειλή για τη δική τους ασφάλεια. Αλλά οι περισσότεροι είχαν ελπίσει να χρησιμοποιήσουν παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να το κάνουν αυτό, και όχι τα δικά τους κεφάλαια.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, δήλωσε ότι η συμφωνία της συνόδου δείχνει ότι η Ευρώπη μπορεί να ανταποκριθεί όταν χρειάζεται, αλλά ορισμένες κυβερνήσεις της ΕΕ αντιμετωπίζουν αυξανόμενη πολιτική πίεση στο εσωτερικό τους.

«Αυτό ελπίζει ο Πούτιν, ο συνδυασμός κάποιου είδους κόπωσης από τον πόλεμο με έναν υβριδικό πόλεμο που φέρνει πολλή αβεβαιότητα και ανασφάλεια στις κοινωνίες μας», είπε η Φρέντερικσεν στους δημοσιογράφους μετά τη σύνοδο.