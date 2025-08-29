Μακρόν: Χωρίς σύνοδο με τον Ζελένσκι έως τη Δευτέρα, ο Πούτιν θα «έχει εξαπατήσει» τον Τραμπ

Εάν ο πρόεδρος της Ρωσίας δεν συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι έως τη Δευτέρα, όπως ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ, «αυτό θα σημαίνει πως ο πρόεδρος Πούτιν θα έχει εξαπατήσει τον πρόεδρο Τραμπ», εκτίμησε την Παρασκευή ο Εμανουέλ Μακρόν.

Εάν αυτή η διμερής συνάντηση «στην οποία δεσμεύτηκε ο πρόεδρος Πούτιν ενώπιον του προέδρου Τραμπ» δεν πραγματοποιηθεί έως τη Δευτέρα, «πιστεύω πως για μία ακόμη φορά, αυτό θα σήμαινε πως ο πρόεδρος Πούτιν θα έχει εξαπατήσει τον πρόεδρο Τραμπ» και «αυτό δεν μπορεί να μείνει αναπάντητο», επισήμανε ο Γάλλος πρόεδρος κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

«Θα μιλήσουμε και οι δύο με τον πρόεδρο Τραμπ» αυτό το Σαββατοκύριακο και «εάν θα διαπιστώσουμε την επόμενη εβδομάδα πως για μία ακόμη φορά, έπειτα από μήνες υποσχέσεων που δεν τηρήθηκαν, ότι αυτό δεν θα συμβεί, θα ζητήσουμε ξεκάθαρα να ληφθούν πρωτογενείς και δευτερογενείς κυρώσεις» σε βάρος της Ρωσίας, συμπλήρωσε ο ίδιος.

Επιπλέον, ο Εμανουέλ Μακρόν, που έχει χαρακτηρίσει τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν «τέρας» και «αρπακτικό», αρνήθηκε σήμερα πως τον έχει προσβάλει και κατήγγειλε εκ νέου την «αυταρχική πορεία» και τον «ρεβιζιονιστικό ιμπεριαλισμό» του Ρώσου ηγέτη.

«Όταν λέμε πως υπάρχει ένα τέρας στις πόρτες της Ευρώπης (…), πιστεύω πως αυτή η φράση περιγράφει αυτό που οι Γεωργιανοί, οι Ουκρανοί και πολλά άλλα έθνη νιώθουν πολύ βαθιά, δηλαδή έναν άνδρα που αποφάσισε να πάρει μια αυταρχική, δεσποτική πορεία και να εφαρμόσει έναν ρεβιζιονιστικό ιμπεριαλισμό», δήλωσε ο Μακρόν, απαντώντας στις κατηγορίες περί «χυδαίων ύβρεων» που διατύπωσε η ρωσική διπλωματία.

Ζελένσκι: Θέτει προθεσμία στη Ρωσία να δείξει ετοιμότητα για διμερή συνάντηση μέχρι τη Δευτέρα

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έθεσε προθεσμία μέχρι τη Δευτέρα στη Ρωσία προκειμένου να αποδείξει ότι θέλει όντως να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. «Δύο εβδομάδες θα είναι τη Δευτέρα. Και θα το υπενθυμίσουμε σε όλους», είπε.

Τα σχόλιά του έρχονται την ώρα που οι Ευρωπαίοι υπουργοί Άμυνας συναντώνται σήμερα στην Κοπεγχάγη για να συζητήσουν την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία.

Πριν από αυτή τη Σύνοδο Κορυφής, ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν «χλευάζει κάθε είδους ειρηνευτικές προσπάθειες».

Πιέζουν Μακρόν και Μερτς για δευτερογενείς κυρώσεις στη Ρωσία

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησαν την επιβολή δευτερογενών κυρώσεων με στόχο την αποδυνάμωση της ρωσικής πολεμικής μηχανής, εντείνοντας την πίεση προς τη Μόσχα τη στιγμή που οι ειρηνευτικές προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ ναυαγούν.

Για να περιοριστούν οι δυνατότητες της Ρωσίας να αντλεί έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου, οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης θα προωθήσουν μέτρα που θα στοχεύουν «εταιρείες από τρίτες χώρες που στηρίζουν τον πόλεμο της Ρωσίας», σύμφωνα με κοινή δήλωση μετά τη συνεδρίαση Γερμανών και Γάλλων υπουργών την Παρασκευή.

Το Παρίσι και το Βερολίνο θα συνεχίσουν να «πιέζουν», προκειμένου να επιβληθούν περαιτέρω κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, διαβεβαίωσε σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

«Θα συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση προκειμένου επιπρόσθετες κυρώσεις να επιβληθούν από εμάς και εμείς είμαστε έτοιμοι για αυτό, όμως επίσης από τις ΗΠΑ, ώστε να αναγκάσουμε τη Ρωσία να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων» στο θέμα του πολέμου στην Ουκρανία, υπογράμμισε ο Γάλλος πρόεδρος έχοντας στο πλευρό του τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικής σημασίας», προκειμένου η Μόσχα να δώσει ενδείξεις της βούλησής της να τερματίσει τον πόλεμο, όπως το επιθυμεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.