Μακρόν για Γροιλανδία: Εάν επηρεαστεί η κυριαρχία συμμάχου, οι επιπτώσεις θα είναι άνευ προηγουμένου

Αναφερόμενος στην πίεση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε την Τετάρτη κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου ότι εάν επηρεαστεί η κυριαρχία μιας ευρωπαϊκής χώρας και σύμμαχου, οι επιπτώσεις θα είναι άνευ προηγουμένου.

«Δεν υποτιμούμε τις δηλώσεις σχετικά με τη Γροιλανδία», δήλωσε ο Μακρόν, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της γαλλικής κυβέρνησης Maud Bregeon.

«Εάν η κυριαρχία μιας ευρωπαϊκής χώρας και σύμμαχου επηρεαστεί, οι επιπτώσεις θα είναι άνευ προηγουμένου. Η Γαλλία παρακολουθεί την κατάσταση πολύ στενά και θα ενεργήσει σε πλήρη αλληλεγγύη με τη Δανία και την κυριαρχία της», πρόσθεσε.

Νωρίτερα την ίδια μέρα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι υπάρχει ισχυρή σχέση μεταξύ της ΕΕ και της Γροιλανδίας και ότι οι Γροιλανδοί μπορούν να βασίζονται στην υποστήριξη της ΕΕ.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας θα συναντηθούν με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς στον Λευκό Οίκο αργότερα την Τετάρτη, μετά από εβδομάδες απειλών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά της Γροιλανδίας, ενός αυτόνομου εδάφους της Δανίας.