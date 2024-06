Μακρόν: Εξετάζεται η πώληση αεροσκαφών Mirage 2000 στην Ουκρανία

Η Γαλλία σχεδιάζει να πουλήσει μαχητικά αεροσκάφη Mirage 2000 στην Ουκρανία, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα σε γαλλικά τηλεοπτικά δίκτυα.

Τα Mirage 2000 είναι μονοκινητήρια, μαχητικά αεροσκάφη πολλαπλών ρόλων, τέταρτης γενιάς.

⚡️President Macron announced France will send Mirage 2000 aircraft to Ukraine and train pilots. Thank you, France! 🇫🇷 🇺🇦

Ο Μακρόν επαίνεσε την Ουκρανία και τον Ζελένσκι

Νωρίτερα, ο Γάλλος ηγέτης κατά την διάρκεια της κεντρικής του ομιλίας στην Νορμανδία, παρόντων 20 και πλέον ηγετών, δήλωσε ότι η παρουσία του Ζελένσκι στέλνει «ισχυρό» μήνυμα. «Ας έχουμε το θάρρος τους. Εδώ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας - η παρουσία σας εδώ σήμερα μας το δείχνει αυτό με πολύ δυναμικό τρόπο». «Όταν βλέπουμε τον πόλεμο να επιστρέφει στην ήπειρό μας και εκείνους που θέλουν να αλλάξουν τα σύνορα με τη βία και να ξαναγράψουν την ιστορία, ας σταθούμε με αξιοπρέπεια και ας κοιτάξουμε εκείνους που αποβιβάστηκαν εδώ».

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος έχει παραστεί σε προηγούμενες επετείους της Ημέρας της Νορμανδίας, δεν προσκλήθηκε στη Γαλλία σήμερα φέτος. Ο Ζελένσκι έγινε δεκτός νωρίτερα με έντονο χειροκρότημα στη διεθνή τελετή, συνοδευόμενος από την γυναίκα του, Ολένα. Τους υποδέχθηκε ο πρόεδρος Μακρόν.

🇫🇷 Here's a glimpse of French President Emmanuel #Macron's speech for the 80th anniversary of the #DDay landings.



