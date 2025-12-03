Μακρόν: Επίσημη επίσκεψη στην Κίνα - Στην κορυφή της ατζέντας το Ουκρανικό

Ο Εμανουέλ Μακρόν ξεκίνησε σήμερα την τέταρτη επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα σε ένα υπόβαθρο αυξανόμενων διακυβευμάτων με το Πεκίνο, από τον πόλεμο στην Ουκρανία μέχρι τις μεγάλες εμπορικές ανισορροπίες προς όφελος του ασιατικού γίγαντα.

Ο Γάλλος πρόεδρος, το αεροσκάφος του οποίου προσγειώθηκε λίγο μετά στις 17:00 τοπική ώρα στο Πεκίνο, θα συναντηθεί αύριο Πέμπτη με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στο Μεγάλο Μέγαρο του Λαού. Οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν και πάλι την Παρασκευή στην Τσενγκντού, στην επαρχία Σιτσουάν (νοτιοδυτικά), για μια πιο ανεπίσημη συνάντηση.

Τον Εμανουέλ Μακρόν, που συνοδεύεται από τη σύζυγό του Μπριζίτ, υποδέχθηκε ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι.

«Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε και για όλη την εργασία που θα κάνουμε μαζί», δήλωσε ο Κινέζος οικοδεσπότης του.

Ένα ιδιωτικό πρόγραμμα τον περιμένει ακολούθως στην πρωτεύουσα, με επίσκεψη στον "κήπο του αυτοκράτορα Τσιανλόνγκ" που έχει μόλις ανακαινιστεί, στην Απαγορευμένη Πόλη, την οποία θα ακολουθήσει δείπνο.

Ο Εμανουέλ Μακρόν συνοδεύεται από έξι υπουργούς (Εξωτερικών, Οικονομίας, Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Ανώτατης Εκπαίδευσης, Πολιτισμού) και 35 επικεφαλής μεγάλων ομίλων (Aibus, EDF, Danone…) ή πιο οικογενειακών επιχειρήσεων, από είδη πολυτελείας μέχρι αγροδιατροφικά προϊόντα.

«Θέλουμε, και αυτό θα είναι το αντικείμενο της στρατηγικής συνομιλίας με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, η Ευρώπη να τύχει σεβασμού ως μεγάλος εταίρος της Κίνας», επέμεινε το Ελιζέ πριν από την επίσκεψη.

Πρώτο θέμα: ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ασφάλεια της Γηραιάς Ηπείρου, καθώς ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επανέλαβε χθες τους όρους του, κυρίως στο εδαφικό, για μια συμφωνία ειρήνης.

Ο Εμανουέλ Μακρόν θα καλέσει γι΄άλλη μια φορά τον Σι Τζινπίνγκ να ασκήσει την «επιρροή» του στη Ρωσία, στρατηγικό εταίρο της Κίνας, προκειμένου να την «πείσει» να δεχθεί κατάπαυση του πυρός.

Αν και καλεί τακτικά σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, η Κίνα δεν έχει καταδικάσει ποτέ τη Ρωσία για την εισβολή στην Ουκρανία και αντιτίθεται στις κυρώσεις σε βάρος της.

Εξακολουθεί να προμηθεύεται από αυτήν υδρογονάνθρακες ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε σήμερα να απαγορεύσει τις εισαγωγές ρωσικού αερίου το φθινόπωρο του 2027 προκειμένου να στερήσει τη Μόσχα από ένα έσοδο που χρηματοδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία.