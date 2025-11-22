Μακρόν: Το ειρηνευτικό σχέδιο για τον πόλεμο στην Ουκρανία χρειάζεται επανεξέταση

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε το Σάββατο ότι ένα ειρηνευτικό σχέδιο που υπέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας αποτελεί καλή βάση για δουλειά, αλλά χρειάζεται επανεξέταση, με τη συμμετοχή των Ευρωπαίων.

«Υπάρχει ένα ειρηνευτικό σχέδιο που έχει προκύψει, το οποίο ενσωματώνει ιδέες αρκετά οικείες, είτε είχαν κοινοποιηθεί είτε όχι. Είναι καλό στο ότι προτείνει ειρήνη και αναγνωρίζει σημαντικά στοιχεία σχετικά με ζητήματα κυριαρχίας και εγγυήσεων ασφαλείας», είπε στους δημοσιογράφους σε συνάντηση της G20 στη Νότια Αφρική.

«Αλλά είναι μια βάση εργασίας που πρέπει να επανεξεταστεί, όπως κάναμε το περασμένο καλοκαίρι, επειδή αυτό το σχέδιο, πρώτον, δεν διαπραγματεύτηκε με τους Ευρωπαίους», είπε.

«Κι όμως, προβλέπει πολλά για τους Ευρωπαίους. Τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται στα χέρια των Ευρωπαίων. Η ευρωπαϊκή ενσωμάτωση της Ουκρανίας βρίσκεται στα χέρια των Ευρωπαίων», πρόσθεσε.

«Το να γνωρίζουμε τι κάνει το ΝΑΤΟ εξαρτάται από τα μέλη του ΝΑΤΟ. Επομένως, υπάρχουν πολλά ζητήματα που δεν μπορούν απλώς να αποτελούν μια αμερικανική πρόταση· απαιτούν ευρύτερη διαβούλευση», τόνισε.