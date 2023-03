Μακρόν: Δεν θα υποχωρήσουμε στην βία

«Δεν θα υποχωρήσουμε στην βία, καταδικάζω την βία με την μεγαλύτερη δριμύτητα», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, καταδίκασε με δριμύτητα τα βίαια επεισόδια που συνόδευσαν τις χθεσινές διαδηλώσεις κατά της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος.

O Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι κατά το ταξίδι του στην Κίνα στις αρχές του Απριλίου θα συνοδεύεται από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Πρότεινα στην πρόεδρο φον ντερ Λάιεν να με συνοδεύσει σε μέρος της επίσκεψης για να παρουσιάσουμε μία ενωμένη ευρωπαϊκή φωνή» απέναντι στο Πεκίνο, δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν.

To Μέγαρο των Ηλυσίων παρά τις διαβεβαιώσεις νωρίτερα ότι η Γαλλία είναι καθ' όλα έτοιμη να υποδεχθεί τον Κάρολο παρά τα επεισόδια, ανακοίνωσε πριν λίγο ότι η επίσημη επίσκεψη του αναβάλλεται.

«Είπαμε ότι στις αρχές του καλοκαιριού, ανάλογα και με τα προγράμματά μας, μπορούμε να κανονίσουμε μαζί νέα επίσημη επίσκεψη του βρετανού μονάρχη. Η λογική και η φιλία μας οδηγούν να προτείνουμε αναβολή και δεν θα ήμασταν σοβαροί και θα χαρακτηριζόμασταν από έλλειψη λογικής προτείνοντας επίσκεψη εν μέσω των διαδηλώσεων», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Η γαλλική και η βρετανική κυβέρνηση έλαβαν την απόφαση μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του βασιλιά, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

