Η Γαλλία μετράει ζημιές, συλλήψεις και τραυματίες από τα επεισόδια

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δέχεται πιέσεις να βρει διέξοδο από την κρίση, η οποία έχει προκαλέσει τη χειρότερη βία στους δρόμους της Γαλλίας εδώ και χρόνια, με αφορμή ένα νομοσχέδιο για το συνταξιοδοτικό, το οποίο προώθησε στο κοινοβούλιο χωρίς ψηφοφορία.

Στο Παρίσι και σε πολλές πόλεις της χώρας, τα συνεργεία καθαρισμού δουλεύουν πυρετωδώς ανάμεσα σε σπασμένα γυαλιά, απανθρακωμένους κάδους απορριμμάτων και διαλυμένες στάσεις λεωφορείων μετά τις βίαιες συγκρούσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας μεταξύ μαυροφορεμένων αναρχικών και της αστυνομίας.

Συνολικά 457 άτομα συνελήφθησαν και 441 άνδρες των δυνάμεων καταστολής τραυματίστηκαν την Πέμπτη κατά τη διάρκεια των πανεθνικών διαδηλώσεων κατά της μεταρρύθμισης των συντάξεων του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν.

Μιλώντας στο κανάλι CNews το πρωί της Παρασκευής, ο Νταρμανέν είπε επίσης ότι είχαν ανάψει 903 φωτιές στους δρόμους του Παρισιού κατά τη διάρκεια της μακράν πιο βίαιης ημέρας διαδηλώσεων από τότε που ξεκίνησαν τον Ιανουάριο.

«Υπήρξαν πολλές διαδηλώσεις και ορισμένες από αυτές εξελίχθηκαν σε βίαιες, κυρίως στο Παρίσι», πρόσθεσε ο Νταρμανέν, λέγοντας ότι ο απολογισμός ήταν "δύσκολος", ενώ εξήρε την αστυνομία για την προστασία των περισσότερων από ένα εκατομμύριο ανθρώπων που διαδήλωσαν σε όλη τη Γαλλία.

