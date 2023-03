Γαλλία: Αναβάλλεται λόγω επεισοδίων η επίσημη επίσκεψη του Βασιλιά Καρόλου

To Μέγαρο των Ηλυσίων παρά τις διαβεβαιώσεις νωρίτερα ότι η Γαλλία είναι καθ' όλα έτοιμη να υποδεχθεί τον Κάρολο παρά τα επεισόδια, ανακοίνωσε πριν λίγο ότι η επίσημη επίσκεψη του αναβάλλεται.

Η γαλλική και η βρετανική κυβέρνηση έλαβαν την απόφαση μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του βασιλιά, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

King Charles's state visit to France postponed, French presidency says, after protests turned violent https://t.co/BFoVxlF8ml