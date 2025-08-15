«Make Russia Great Again»: Πώς ερμηνεύει το CNN την επιλογή Λαβρόφ να φορέσει φούτερ με την ένδειξη «ΕΣΣΔ»

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, έφτασε στο Άνκορατζ ντυμένος με ένα ασυνήθιστα casual ντύσιμο για έναν ανώτερο διπλωμάτη: ανοιχτό μπλε τζιν, μαύρο γιλέκο και λευκό φούτερ με το λογότυπο «CCCP» δηλαδή ΕΣΣΔ (Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών), της οποίας η Ουκρανία ήταν κάποτε μέρος.

Ο Λαβρόφ ήταν συγκρατημένος χωρίς να πει πολλά σχετικά με τις προσδοκίες του για τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, αλλά το φούτερ του έστελνε ένα ηχηρό μήνυμα σύμφωνα με το CNN.

Το μήνυμα παραπέμπει στην υποτιθέμενη χαμένη «χρυσή εποχή» της Ρωσίας ως μεγάλη δύναμη κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, κάτι σαν την εκδοχή του Κρεμλίνου για το «Make Russia Great Again», εξηγεί το αμερικανικό ΜΜΕ.

Ο ίδιος ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, είπε κάποτε ότι η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης ήταν «η μεγαλύτερη γεωπολιτική καταστροφή του 20ού αιώνα». Η προσπάθεια αναβίωσης της παλιάς αυτοκρατορικής μεγαλοπρέπειας της Ρωσίας έχει γίνει ένας από τους κύριους στόχους της δεκαετούς προεδρίας του, επισημαίνει το χαρακτηριστικά το CNN.

Όπως ήταν αναμενόμενο ο συμβολισμός της ενδυματολογικής επιλογής του Ρώσου ΥΠΕΞ δεν πέρασε απαρατήρητος από τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία ενθουσιάστηκαν, παρουσιάζοντάς την ως απάντησή του στους φιλοουκρανικούς διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν στο Άνκορατζ για να απαιτήσουν να δοθεί θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στο Κίεβο.

Υπενθυμίζεται ότι στο Άγκροτατζ έφτασε το πρωί της Παρασκευής ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, με βίντεο που δημοσίευσε το πρακτορείο TASS να τον δείχνει να εισέρχεται σε ξενοδοχείο της αμερικανικής πόλης όπου θα διαμείνει κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής, φορώντας ένα φούτερ με την ένδειξη «CCCP».

Πρόκειται για τη ρωσική συντομογραφία για την Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών (ΕΣΣΔ). Πάντως ο ίδιος αρνήθηκε να κάνει κάποια πρόβλεψη για την πορεία που θα έχουν οι συζητήσεις. «Δεν κάνουμε καμία πρόβλεψη», δήλωσε κατά την άφιξή του στο Άνκορατζ. «Ξέρουμε ότι έχουμε τα επιχειρήματά μας και η θέση μας είναι σαφής και αδιαμφισβήτητη. Θα την παρουσιάσουμε», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο Ρώσος ΥΠΕΞ είχε εκφράσει την ελπίδα να συνεχιστεί στην Αλάσκα «η εποικοδομητική συζήτηση» που ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στη Ρωσία την περασμένη εβδομάδα του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ.

Το πρωί της Παρασκευής, κάτοικοι του Άνκορατζ συμμετείχαν σε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για την απουσία της Ουκρανίας από τις συνομιλίες, εκφράζοντας με συνθήματα και πλακάτ την αλληλεγγύη τους στο Κίεβο.