Μαίνονται οι μάχες στη Χαν Γιουνίς - Οι IDF περικύκλωσαν ένα από τα «τελευταία προπύργια» της Χαμάς

Οι ισραηλινές δυνάμεις περικύκλωσαν το νοσοκομείο Νάσερ στο βόρειο τμήμα της Χαν Γιουνίς, ένα από τα «τελευταία προπύργια της Χαμάς στη νότια πόλη της Γάζας», δήλωσε στρατιωτική πηγή σε ισραηλινά μέσα ενημέρωσης την Τρίτη.

Μαχητικά αεροσκάφη του Ισραήλ έπληξαν στόχους κοντά στο νοσοκομείο νωρίς το πρωί της Τρίτης, ενώ Ισραηλινοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι ανώτεροι αξιωματικοί και διοικητές της Χαμάς που παραμένουν στη Χαν Γιουνίς κρύβονται στο νοσοκομείο.

Επίσης στη Χαν Γιουνίς, ο στρατός έπληξε τρομοκράτες της Χαμάς που φορούσαν πολιτικά ρούχα και δρούσαν έξω από κατοικημένες περιοχές, ανέφεραν νωρίτερα την Τρίτη οι Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ (IDF).

Τις τελευταίες ημέρες, ο Ισραηλινός στρατός έχει εξουδετερώσει δεκάδες τρομοκράτες και συλλάβει περίπου 80 ύποπτους, μεταξύ των οποίων και αρκετούς τρομοκράτες που συμμετείχαν στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, βρέθηκαν διάφορα όπλα, μεταξύ άλλων χειροβομβίδες, Καλάσνικοφ και βλήματα RPG, σύμφωνα με τις IDF.

Επιπλέον, στο Ντέιρ αλ-Μπάλαχ, στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας, ο στρατός του Ισραήλ εξουδετέρωσε ένα στέλεχος της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ, που, σύμφωνα με τη Jerusalem Post, είχε λάβει μέρος στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου στο Κιμπούτς Νιρ Οζ.

