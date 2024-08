Μαίνεται η πυρκαγιά στη Μαδέιρα: Πυροσβεστικά αεροσκάφη από την ΕΕ ζητά η Πορτογαλία

Η φωτιά στο νησί Μαδέιρα εξακολουθεί να μαίνεται εδώ και μια εβδομάδα, με την Πορτογαλία να ζητά από τους Ευρωπαίους εταίρους της να στείλουν πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Η φωτιά απειλεί δάσος ενταγμένο στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

«Θα ενεργοποιήσουμε τις επόμενες ώρες τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας ώστε να έλθουν δυο αεροσκάφη Canadair» και να αναλάβουν «δράση στη Μαδέιρα», δήλωσε πηγή του πρακτορείου ειδήσεων LUSA στην κυβέρνηση.

Ο πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης Μιγκέλ Αλμπουκέρκι ανακοίνωσε εξάλλου ότι έφθασαν χθες 60 πυροσβέστες και διασώστες ως ενισχύσεις από τη Λισαβόνα, που προστέθηκαν σε άλλους 76 που εστάλησαν από την εθνική κυβέρνηση το περασμένο Σάββατο.

Ως προχθές Τρίτη το μεσημέρι, η επιφάνεια που έκαψε η πυρκαγιά έφθανε τα έφθανε τα 43.920 στρέμματα, δηλαδή 9.590 επιπλέον στρέμματα μέσα σε 24 ώρες, διευκρίνισε το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus μέσω X.

#EMSR748 #IR_Madeira



The #wildfire in #Madeira 🇵🇹 continues to burn 🔥



Our #MappingTeam delivered its 2nd Delineation Product to support emergency response activities



As of 20 August, at 11:40 UTC:

➡️A total burnt area of 4,392 ha has been detected (+959 ha in 24hrs) pic.twitter.com/LZujqkCwdC