Μαχητικό F-22 κατέρριψε το «ιπτάμενο αντικείμενο» πάνω από την Αλάσκα

Μαχητικό αεροσκάφος F-22 κατέρριψε την Παρασκευή ένα αγνώστου προελεύσεως «ιπτάμενο αντικείμενο» πάνω από την Αλάσκα, με εντολή του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο και το Πεντάγωνο δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί περί τίνος ακριβώς επρόκειτο.

Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζον Κέρμπι ανέφερε ότι το «αντικείμενο», το μέγεθος του οποίου ήταν όσο ένα «μικρό αυτοκίνητο», αποτελούσε «απειλή για την ασφάλεια των αερομεταφορών».

Ο Κίρμπι είπε στους δημοσιογράφους ότι ακόμη είναι άγνωστες πολλές λεπτομέρειες, αλλά οι ΗΠΑ ελπίζουν ότι θα μάθουν περισσότερα αφού περισυλλέξουν τα συντρίμμια που έπεσαν σε αμερικανικά χωρικά ύδατα.

BREAKING: The US has shot down an unknown object flying in its airspace, off the coastline of Alaska, White House spokesperson John Kirby has confirmed.



«Δεν ξέρουμε σε ποιον ανήκε (…) και δεν έχουμε κατανοήσει τη χρήση του προς το παρόν», σημείωσε. Συμπλήρωσε ότι ήταν «πολύ μικρότερο» από το κινεζικό μπαλόνι που καταρρίφθηκε το προηγούμενο Σάββατο.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Πατ Ράιντερ είπε σε δημοσιογράφους ότι το «αντικείμενο» πετούσε σε ύψος 40.000 ποδών (12 χλμ) και ότι καταρρίφθηκε με πύραυλο AIM-9X που εκτόξευσε μαχητικό αεροσκάφος F-22.

Pentagon officials say the object shot down over Alaska Friday was about the "size of a small car" and not similar in size or shape to the Chinese surveillance balloon that was taken down off the coast of South Carolina last week.

Earlier today, the US shot down an unidentified object over Alaska that was flying at ~40,000 feet (well within the range of commercial flights).



A US Air Force HC-130J is now flying off the Alaskan coast, flying as low as 725 feet at times.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί αν το συγκεκριμένο αντικείμενο συνιστούσε απειλή για τους ανθρώπους στο έδαφος και αν μετέφερε εξοπλισμό παρακολούθησης.

Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο Σάββατο οι Αμερικανοί είχαν καταρρίψει κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι που είχε πετάξει στον αμερικανικό εναέριο χώρο.

Οι αμερικανικές αρχές διευκρίνισαν ότι προηγήθηκε αναγνωριστική πτήση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το αντικείμενο δεν ήταν επανδρωμένο.

