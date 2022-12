Οι κινεζικές αρχές δίνουν μάχη με το χρόνο για να αυξήσουν τα κρεβάτια στις εντατικές, να εξασφαλίσουν επαρκές νοσηλευτικό προσωπικό αλλά και να αυξήσουν τα αποθέματα φαρμάκων καθώς η Covid-19 σαρώνει τη χώρα μετά τη χαλάρωση των μέτρων.

Όπως παραδέχονται οι ίδιες οι Αρχές δεν είναι εφικτό να καταγραφούν τα πραγματικά επίπεδα των κρουσμάτων καθώς το σύστημα τεστ δεν επαρκεί να καταγράψει πια όλα τα περιστατικά ενώ ο αυστηρός ορισμός του τι είναι θάνατος από κορονοιό δεν συμβαδίζει με τις ανεπίσημες αναφορές για πάρα πολλούς θανάτους αλλά και για μεγάλη κίνηση στα γραφεία κηδειών.

⚠️THERMONUCLEAR BAD—Hospitals completely overwhelmed in China ever since restrictions dropped. Epidemiologist estimate >60% of 🇨🇳 & 10% of Earth’s population likely infected over next 90 days. Deaths likely in the millions—plural. This is just the start—🧵pic.twitter.com/VAEvF0ALg9