Κίνα: Το νέο κύμα COVID θα μπορούσε να σκοτώσει ένα εκατομμύριο ανθρώπους

Έως και ένα εκατομμύριο άνθρωποι στην Κίνα θα μπορούσαν να πεθάνουν από COVID-19 τους επόμενους μήνες, σύμφωνα με ορισμένες από τις πρώτες προβλέψεις από τότε που η κυβέρνηση ήρε πολλά από τα αυστηρά μέτρα για «μηδενική COVID-19».

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Κίνα εισέρχεται σε δύο κακούς μήνες», σχολιάζουν επιδημιολόγοι.

Ωστόσο, δύο μελέτες διαπιστώνουν ότι ο αριθμός των θανάτων θα μπορούσε να μειωθεί δίνοντας στο μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού μια τέταρτη δόση εμβολίου, σε συνδυασμό με την τήρηση και επιβολή νέων προσωρινών περιορισμών στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις όταν τα ποσοστά θνησιμότητας αυξάνονται. Αυτά τα μέτρα θα μπορούσαν επίσης να μειώσουν την επιβάρυνση των νοσοκομείων.

Τα νοσοκομεία στην Κίνα κατακλύζονται από ασθενείς, από τότε που σταμάτησαν οι αυστηροί περιορισμοί. Οι επιδημιολόγοι εκτιμούν ότι ποσοστό μεγαλύτερο του 60% στην Κίνα αλλά και το 10% του πληθυσμού της Γης πιθανόν να μολυνθεί τις επόμενες 90 ημέρες, αναφέρει σε ένα δραματικό tweet επιδημιολόγος.

⚠️THERMONUCLEAR BAD—Hospitals completely overwhelmed in China ever since restrictions dropped. Epidemiologist estimate >60% of 🇨🇳 & 10% of Earth’s population likely infected over next 90 days. Deaths likely in the millions—plural. This is just the start—🧵pic.twitter.com/VAEvF0ALg9