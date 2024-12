Μαγιότ: Στους 31 έφτασαν οι νεκροί από τον κυκλώνα Σίντο (vid)

Στους 31 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τον κυκλώνα Σίντο στο γαλλικό αρχιπέλαγος της Μαγιότ στον Ινδικό Ωκεανό, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσαν οι αρχές. Μεταξύ των θυμάτων, 22 υπέκυψαν στο νοσοκομείο και 9 καταγράφηκαν από δημοτικές αρχές.

Παράλληλα, 45 τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση και 1.373 σε πιο ήπιας μορφής τραυματισμούς από το πέρασμα του κυκλώνα που προκάλεσε μεγάλες καταστροφές στο αρχιπέλαγος του Ινδικού Ωκεανού το Σάββατο.

Οι αρχές εκφράζουν φόβους για «εκατοντάδες» νεκρούς, ίσως μάλιστα και «μερικές χιλιάδες» στο διαμέρισμα αυτό, που είναι το πιο φτωχό της Γαλλίας.

Η καταμέτρηση των θυμάτων καθίσταται ακόμη πιο περίπλοκη εξαιτίας του γεγονότος ότι η Μαγιότ έχει ισχυρή μουσουλμανική παράδοση και, σύμφωνα με το τελετουργικό του ισλάμ, οι νεκροί πρέπει να ενταφιάζονται όσο γρηγορότερα γίνεται.

VIDEO — Authorities in Mayotte are racing to deliver food, water, medical supplies to victims of Cyclone Chido, which claimed at least 22 lives but local prefect said figure could climb up to 1,000 at the Indian Ocean island archipelago, France's poorest overseas territory pic.twitter.com/D0S0w6s6pv