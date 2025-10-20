Λούβρο: Η κινηματογραφική ληστεία, τα σενάρια των Αρχών και τα σοβαρά κενά ασφαλείας - Τι απαντά το Παρίσι

Η γαλλική κυβέρνηση δέχεται αυξανόμενες πιέσεις για την ασφάλεια των μουσείων, καθώς η αστυνομία συνεχίζει να αναζητά κλέφτες που χρειάστηκαν μόλις εφτά λεπτά για να διαρρήξουν το μουσείο του Λούβρου και να κλέψουν κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας από την εποχή του Ναπολέοντα, συγκλονίζοντας Γαλλία και Ευρώπη, αναφέρει ο Guardian.

Για αποτυχία των αρχών να αποτρέψουν τη διάρρηξη στο μουσείο του Λούβρου έκανε λόγο ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, με τον Πρόεδρος της Γαλλίας, να επιμένει ότι οι δράστες θα βρεθούν σύντομα και θα αποδοθεί δικαιοσύνη.

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CNews, η Γαλλίδα υπουργός ανέφερε ότι οι διαρρήκτες «παρέμειναν μέσα στην αίθουσα για 3 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα – ή 3 λεπτά και 52, το πολύ. Πήγαν κατευθείαν στις προθήκες, ήξεραν ακριβώς τι ήθελαν και ενήργησαν με εξαιρετική αποτελεσματικότητα».

Η υπουργός ανέφερε επίσης ότι «ένας από τους δράστες προσπάθησε να βάλει φωτιά στη σκάλα ανύψωσης» μέσω της οποίας μπήκαν στη Γκαλερί του Απόλλωνα, γεγονός που – όπως είπε – «μας άφησε σημαντικά ίχνη στον τόπο του εγκλήματος».

Το πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, όταν τέσσερις ληστές μεταμφιεσμένοι εργάτες σκαρφάλωσαν με σκάλα στο εμβληματικό μουσείο και μέσα σε λίγα λεπτά, έκλεψαν κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας από την συλλογή των βασιλικών θησαυρών. Γεγονός το οποίο αποκαλύπτει ότι υπήρξαν πολλά κενά στο σύστημα ασφαλείας -που βοήθησαν στη δράση των ληστών για να προβούν σε αυτή την κινηματογραφική κλοπή.

Είναι η πιο εντυπωσιακή ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου από τότε που η Μόνα Λίζα εξαφανίστηκε το 1911. Αυτή η επαγγελματική ληστεία σε ώρα αιχμής, εγείρει σοβαρά ζητήματα για τα επίπεδα ασφάλειας που καλύπτουν τα γαλλικά έργα τέχνης, με κυριότερο το γιατί δεν ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός, και όλα αυτά σε μια περίοδο που αυτά γίνονται όλο και περισσότερο στόχος εγκληματικών κυκλωμάτων.

Πώς κατάφεραν οι διαρρήκτες να εξαφανίσουν τα κοσμήματα - Επαγγελματική ληστεία

Σύμφωνα με τον νέο υπουργό Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νινιές, η συμμορία που παραβίασε την Αίθουσα του Απόλλωνα το πρωί της Κυριακής ήταν σαφώς επαγγελματική.

Ήξεραν τι ήθελαν, προφανώς «παρακολούθησαν» τον χώρο εκ των προτέρων, εφάρμοσαν μια τολμηρά απλή αλλά αποτελεσματική μέθοδο δράσης και χρειάστηκαν το πολύ επτά λεπτά για να πάρουν τη λεία τους και να φύγουν.

Με ένα φορτηγό εξοπλισμένο με ανυψωτική πλατφόρμα του τύπου που χρησιμοποιούν οι εταιρείες μετακομίσεων, στάθμευσαν έξω στον δρόμο, ανέβηκαν έως τον πρώτο όροφο και στη συνέχεια χρησιμοποίησαν δίσκο κοπής για να εισέλθουν διαμέσου ενός παραθύρου.

Μέσα στην πλούσια διακοσμημένη αίθουσα κατευθύνθηκαν προς δύο εκθεσιακές προθήκες που περιέχουν ό,τι έχει απομείνει από τα γαλλικά βασιλικά κοσμήματα και πριονίζοντάς τες, απέσπασαν το περιεχόμενο.

Κλάπηκαν συνολικά εννέα κοσμήματα, αλλά το ένα έχει ήδη βρεθεί.Τα περισσότερα βασιλικά στέμματα της Γαλλίας χάθηκαν ή πωλήθηκαν μετά την Επανάσταση του 1789, αλλά κάποια αντικείμενα διασώθηκαν ή αγοραστήκαν ξανά. Τα περισσότερα από όσα υπήρχαν στις προθήκες, όμως, προέρχονται από τον 19ο αιώνα και σχετίζονται με τις δύο αυτοκρατορικές οικογένειες του Ναπολέοντα και του ανιψιού του Ναπολέοντα Γ΄. Σύμφωνα με τις αρχές, κλάπηκαν οκτώ αντικείμενα, μεταξύ των οποίων διαδήματα, περιδέραια, σκουλαρίκια και καρφίτσες.

Εκλάπησαν αντικείμενα που ανήκαν στη σύζυγο του Ναπολέοντα, την αυτοκράτειρα Μαρί-Λουίζα· στη νύφη του, τη βασίλισσα Ορτάνς της Ολλανδίας· στη βασίλισσα Μαρί-Αμελί, σύζυγο του τελευταίου βασιλιά της Γαλλίας Λουδοβίκου-Φιλίππου, που κυβέρνησε από το 1830 έως το 1848· και στην αυτοκράτειρα Ευγενία, σύζυγο του Ναπολέοντα Γ΄, που κυβέρνησε από το 1852 έως το 1870.

Ένα στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας που κλάπηκε επίσης, εντοπίστηκε με ζημιές, κοντά στο μουσείο αφού οι κλέφτες φέρονται να το έχασαν κατά τη διαφυγή τους.

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Πολιτισμού ανέφερε ότι οι συναγερμοί λειτούργησαν κανονικά. Όμως οι πέντε φύλακες που αντιλήφθηκαν τους κλέφτες και τους κυνήγησαν, δεν άκουσαν τους συναγερμούς, ενδεχομένως γιατί υπήρχαν έργα σε εξέλιξη έξω από το μουσείο ή ίσως γιατί δεν ήχησαν μέσα στην αίθουσα.

Νταρμανέν: «Αποτύχαμε»

«Αποτύχαμε... αυτό είναι σίγουρο». Με αυτή τη φράση, ο υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλίας, Ζεράλντ Νταρμανέν, παραδέχτηκε το πρωί της Δευτέρας, στη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter την κρατική αδυναμία να αποτρέψει τη μεγάλη χολιγουντιανή διάρρηξη στο Μουσείο του Λούβρου.

Οι αρχές «απέτυχαν» να αποτρέψουν τη διάρρηξη και την κλοπή οκτώ βασιλικών κοσμημάτων, γεγονός που στέλνει «μια πολύ αρνητική εικόνα της Γαλλίας» σε όλο τον κόσμο, δήλωσε ο Νταρμανέν.

«Το σίγουρο είναι ότι αποτύχαμε», είπε ο Γάλλος υπουργός, «επειδή οι εγκληματίες κατάφεραν να βγάλουν έναν ανελκυστήρα φορτίων σε δημόσιο δρόμο», να ανέβουν και σε λίγα λεπτά να πάρουν κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας.

Μία εβδομάδα προθεσμία για τη σύλληψη των δραστών της ληστείας στο Λούβρο

Μιλώντας στο βρετανικό δίκτυο Sky News, ο ειδικός στην ανάκτηση έργων Τέχνης, ντετέκτιβ Άρθουρ Μπραντ, χαρακτήρισε τη ληστεία στο Λούβρο ως «κλοπή της δεκαετίας».

Και πρόσθεσε ότι, προκειμένου η γαλλική αστυνομία να ανακτήσει τα «ανεκτίμητα» κοσμήματα, θα πρέπει να βρει τους ενόχους σε μόλις μία εβδομάδα.

«Αυτά τα κοσμήματα του στέμματος είναι τόσο διάσημα, που απλώς δεν μπορείς να τα πουλήσεις», δήλωσε ο Μπραντ. «Το μόνο που μπορούν να κάνουν οι ληστές είναι να λιώσουν το ασήμι και τον χρυσό, να τεμαχίσουν τα διαμάντια, να προσπαθήσουν να τα κόψουν. Έτσι πιθανότατα θα εξαφανιστούν για πάντα» επισήμανε.

«Η αστυνομία έχει μία εβδομάδα περιθώριο. Αν πιάσουν τους κλέφτες, τα αντικείμενα μπορεί να είναι ακόμα εκεί. Αν χρειαστεί περισσότερος χρόνος, τα λάφυρα πιθανότατα θα έχουν εξαφανιστεί και αποσυναρμολογηθεί. Είναι ένας αγώνας δρόμου ενάντια στον χρόνο», πρόσθεσε.

Κλειστό σήμερα το Λούβο

Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Μουσείο του Λούβρου, σύμφωνα με εκπρόσωπο της εγκατάστασης, μετά τη χθεσινή ληστεία σύμφωνα με όσα αναφέρει το Reuters, ενώ έχει προγραμματιστεί έκτακτη σύσκεψη της γαλλικής κυβέρνησης με την Ασφάλεια του Μουσείου.

Αυξάνονται τα περιστατικά, όλο και πιο τολμηρές οι ληστείες – Τα σενάρια

Δύο πρόσφατες κλοπές σε μουσεία της Γαλλίας είχαν ήδη δώσει σήμα στις αρχές για την αυξανόμενη θρασύτητα των κυκλωμάτων τέχνης, και ένα σχέδιο ασφαλείας που συνέταξε το υπουργείο Πολιτισμού εφαρμόζεται σταδιακά σε όλη τη χώρα. «Είμαστε πολύ καλά ενημερωμένοι ότι τα γαλλικά μουσεία είναι ευάλωτα», δήλωσε ο Νινιές.

Τον Σεπτέμβριο κλέφτες αφαίρεσαν χρυσό στη φυσική του μορφή από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Παρίσι. Ο χρυσός ήταν αξίας περίπου 600.000 € (520.000 λίρες) και μπορεί να έχει διατεθεί εύκολα στην μαύρη αγορά.

Τον ίδιο μήνα εκλάπησαν πορσελάνες αξίας 6 εκατ. € από μουσείο στη Λιμόζ — μια πόλη κάποτε φημισμένη για την πορσελάνη της. Η λεία ενδέχεται να είχε παραγγελθεί από ξένο αγοραστή.

Κάποιοι λένε ότι μπορεί οι ληστείες να συνδέονται και ότι όλα έγιναν ίσως και με κάποια συνεννόηση με κάποιους ανθρώπους που μπορεί να εργάζονται μέσα στο Λούβρο.

Το Λούβρο περιέχει χιλιάδες έργα τέχνης γνωστά σε όλο τον κόσμο, και εξίσου πολλά πιο άγνωστα κομμάτια που, παρ’ όλα αυτά, έχουν πολιτιστική σημασία.