Λονδίνο: Πέντε τραυματίες σε πιθανή εμπρηστική επίθεση σε εστιατόριο

Πέντε άτομα έχουν νοσηλευτεί, εκ των οποίων τα τρία σε κρίσιμη κατάσταση, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε εστιατόριο στο Ίλφορντ στο Ανατολικό Λονδίνο το βράδυ της Παρασκευής με τις Αρχές να ερευνούν το ενδεχόμενο εμπρησμού.

Αστυνομία, παραϊατρικό προσωπικό και πυροσβέστες κλήθηκαν στη φωτιά στη Woodford Avenue, στην περιοχή Gants Hill του Ilford, στις 21:00 (ώρα Βρετανίας) την Παρασκευή.

Τρεις γυναίκες και δύο άνδρες τραυματίστηκαν από την πυρκαγιά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου παραμένουν.

Η αιτία της πυρκαγιάς ερευνάται από τους πυροσβέστες και την αστυνομία. Δεν έχουν γίνει συλλήψεις, σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία.

Μέρος του ισογείου του εστιατορίου υπέστη ζημιές από τις φλόγες, οι οποίες κατασβέστηκαν μέχρι τις 22:30.

Τα πέντε άτομα που νοσηλεύονται διασώθηκαν από το κτίριο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ περίπου εννέα άλλοι κατάφεραν να βγουν από το κτίριο πριν φτάσει η πυροσβεστική.

Ο ντετέκτιβ επικεφαλής επιθεωρητής Μαρκ Ρότζερς δήλωσε: «Καταλαβαίνουμε ότι αυτό το περιστατικό θα προκαλέσει ανησυχία στην κοινότητα. Η ομάδα των εξειδικευμένων ντετέκτιβ μου εργάζεται με ταχύτητα για να ανασυνθέσει τα γεγονότα».

«Οι κάτοικοι μπορούν να αναμένουν αυξημένη αστυνομική παρουσία στην περιοχή. Αν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρακαλώ μιλήστε με τους αστυνομικούς στο σημείο».

Ο Υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ, βουλευτής του Ilford North, ανάρτησε στο X τις ευχαριστίες του προς την αστυνομία, την πυροσβεστική και τα πληρώματα ασθενοφόρων για την ανταπόκρισή τους.

Πηγή: BBC