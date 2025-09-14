Το βράδυ του Σαββάτου, το Λονδίνο είδε κάτι πρωτόγνωρο: Βρετανικές σημαίες, άνθρωποι ντυμένοι στα χρώματα της Union Jack, αρκετοί με ξύλινους σταυρούς στα χέρια.

Μεταξύ 110.000 έως 150.000 ήταν οι συγκεντρωμένοι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Μητροπολιτικής Αστυνομίας. Το όνομα της διαδήλωσης: «Unite the Kingdom» - «Ενώστε το Βασίλειο» όμως η διαδήλωση ήταν κυρίως μια ένωση κατά της μετανάστευσης.

Ανύπαρκτες αντιδράσεις - «μουδιασμένος» ο βρετανικός Τύπος

Μια ημέρα μετά το ερώτημα παραμένει: πατριωτική ή ακροδεξιά συγκέντρωση; Οι μεγάλες εφημερίδες της χώρας μοιάζει να αποστασιοποιούνται από τα χθεσινά γεγονότα. Καμία ανάλυση, καμία επόμενη ημέρα, κανένας λόγος, πέραν του απολογισμού των αριθμών και των γεγονότων.

Ίδια αντίδραση, όμως, έχουν και τα πολιτικά κόμματα.

Δύσκολο κάποιος να ερμηνεύσει τις κινήσεις μιας πολιτικής παράταξης ή της ίδιας της κυβέρνησης. Είναι όμως γεγονός, ότι η χθεσινή συγκέντρωση δεν ήταν η μόνη που πραγματοποιήθηκε τους τελευταίους μήνες στη χώρα. Έχει προηγηθεί ένα έντονο καλοκαίρι διαδηλώσεων κατά των αιτούντων άσυλο σε ξενοδοχεία και βέβαια μια σταθερή - και με μεγάλη διαφορά - πρωτιά, του λαϊκιστικού κόμματος Reform UK.

Τι υποστηρίζει ο κόσμος;

Τα παραπάνω δείχνουν αδιαμφισβήτητα την τάση του κόσμου. Το μεταναστευτικό πρόβλημα έχει γίνει μείζον θέμα για την χώρα, με τις κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων, είτε συντηρητικές είτε πιο προοδευτικές να προσπαθούν να λύσουν το μεγάλο αυτό ζήτημα.

Ο κόσμος από την άλλη, προσπαθεί να υποστηρίξει τη δική του πλευρά. Από τις διάφορες δηλώσεις διαδηλωτών που κυκλοφορούν στα μέσα ενημέρωσης, πολλοί υποστήριξαν ότι η συμμετοχή τους ήταν με σκοπό να ενωθεί η χώρα τους περισσότερο.

Άλλοι ανέφεραν ότι είναι μόνο κατά των παράνομων μεταναστών ενώ οι περισσότεροι δεν έβαλαν καν τη διαχωριστική αυτή γραμμή. Δεν μπορεί κάποιος να μην συμπεριλάβει, το γεγονός ότι η διαδήλωση οργανώθηκε από τον Στέφεν Γουάξλι-Λένον γνωστό και ως Τόμι Ρόμπινσον ο οποίος είναι ακροδεξιός ακτιβιστής.

Αν και ο ίδιος αναφέρθηκε στη συγκέντρωση ως «φεστιβάλ ελευθερίας του λόγου» εδώ και πολλά χρόνια έχει κάνει γνωστά τα αντι-ισλαμικά του αισθήματα. Κείμενο του Sky News, με τίτλο «Γιατί αυτή η διαδήλωση του Τόμι Ρόμπινσον ήταν διαφορετική από όλες τις άλλες», επισημαίνει το θρησκευτικό υπόβαθρο της συγκέντρωσης.

