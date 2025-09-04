Λονδίνο: Λεωφορείο έπεσε σε πεζούς - Πληροφορίες για τραυματίες

Διώροφο λεωφορείο έπεσε σε πεζούς στο κεντρικό Λονδίνο με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματίες. Η αστυνομία έχει αποκλείσει το σημείο κοντά στον σταθμό του μετρό, Βικτώρια.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η αστυνομία δεν έχει κάνει κάποια σύλληψη και φαίνεται να το διερευνά ως ατύχημα. Μεταξύ των τραυματιών είναι και ο οδηγός του διώροφου λεωφορείου.
Several people injured after a double-decker bus crashed into pedestrians near London’s Victoria Station during rush hour.— BPI News (@BPINewsOrg) September 4, 2025
Passengers, pedestrians and the driver have been taken to hospital.
No fatalities reported so far. #London #VictoriaStation pic.twitter.com/YO9tP96xNY