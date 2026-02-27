Λονδίνο: Βανδάλισαν άγαλμα του Τσόρτσιλ γράφοντας «Σιωνιστής εγκληματίας πολέμου» (pic)

Ένα άγαλμα του πρώην Βρετανού πρωθυπουργού Ουίνστον Τσόρτσιλ, που εκτίθεται στο κεντρικό Λονδίνο, έπεσε θύμα βανδαλισμών με συνθήματα κατά του Ισραήλ.

Στο άγαλμα έγραψαν «Σιωνιστής εγκληματίας πολέμου» στην μπροστινή όψη και «Ποτέ ξανά τώρα» στην πίσω όψη, καθώς και τις φράσεις «Ελευθερώστε την Παλαιστίνη» και «Σταματήστε τη γενοκτονία».

Σε ανακοίνωσή της, η Μητροπολιτική Αστυνομία αναφέρει ότι «οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο εντός δύο λεπτών από την ειδοποίηση λίγο μετά τις 4 π.μ.».

Η αστυνομία προσθέτει ότι ένας «38χρονος άνδρας βρίσκεται υπό κράτηση, έχοντας συλληφθεί ως ύποπτος για ρατσιστικά επιβαρυμένη εγκληματική ενέργεια».