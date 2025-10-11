Η ιστορική συμφωνία ειρήνης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς δεν αποτέλεσε μόνο μεγάλη επιτυχία για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και μια σημαντική νίκη για το Κατάρ και το εκτεταμένο λόμπι του στην Ουάσινγκτον.

Για χρόνια, οι λομπίστες του Κατάρ εργάζονταν σκληρά για να αλλάξουν την εικόνα της μικρής αυτής χώρας του Περσικού Κόλπου, η οποία στο παρελθόν κατηγορούνταν για στήριξη ισλαμιστικών κινημάτων, παρουσιάζοντάς την πλέον ως βασικό διπλωματικό παίκτη και αξιόπιστο εταίρο των ΗΠΑ στην περιοχή.

Το Κατάρ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη μεσολάβηση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, κάτι που αναγνώρισαν πολλοί, ανάμεσά τους και ο πρώην Αμερικανός βουλευτής Τζιμ Μόραν, που έχει δουλέψει ως λομπίστας για το Κατάρ επί σχεδόν μια δεκαετία. Αυτή η εξέλιξη βοηθά το Κατάρ να αποτινάξει τις κατηγορίες περί υποστήριξης τρομοκρατίας και προώθησης αντι-ισραηλινών αφηγήσεων εντός των ΗΠΑ.

Μετά τη συμφωνία, το Κατάρ σημείωσε και άλλες σημαντικές επιτυχίες: το Πεντάγωνο ενέκρινε τη δημιουργία στρατιωτικής βάσης στο Άινταχο για φιλοξενία της Αεροπορίας του Κατάρ, ενώ στη Γερουσία μπλοκαρίστηκε προσπάθεια περιορισμού της χρηματοδότησης για την αναβάθμιση ενός πολυτελούς αεροσκάφους, που δώρισε το Κατάρ για χρήση ως Air Force One.

Αυτή η στροφή έρχεται μετά από μια περίοδο αποκλεισμού και δυσκολιών για το Κατάρ, όταν γείτονες όπως η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διέκοψαν διπλωματικές σχέσεις και επέβαλαν οικονομικό μπλοκάρισμα. Την περίοδο αυτή, το Κατάρ επένδυσε σημαντικά σε λόμπινγκ, προσλαμβάνοντας υψηλού επιπέδου συμβούλους και λομπίστες για να βελτιώσει τη διεθνή του εικόνα.

Παρά τις κατηγορίες για υποστήριξη της Χαμάς, που διατηρεί ηγεσία της στο Κατάρ, και τις επικρίσεις για προώθηση αντισημιτισμού μέσω αμερικανικών πανεπιστημίων, η χώρα παρουσιάζεται τώρα ως βασικός παράγοντας ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή.

Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Ντόχα τον Σεπτέμβριο θεωρούνται από πολλούς σημείο καμπής που άνοιξε το δρόμο για τις πρόσφατες εξελίξεις. Επιπλέον, η προσωπική σχέση ανάμεσα στον Τραμπ, τον ειδικό απεσταλμένο του Στιβ Ουίτκοφ και τους ηγέτες του Κατάρ έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επιτυχία των διαπραγματεύσεων.

Η καθιέρωση του Κατάρ ως «ειρηνοποιού» μπορεί να ανοίξει νέες πόρτες για επενδύσεις, αλλά και να αποδυναμώσει τις ανησυχίες για ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είχαν αναδειχθεί μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2020.