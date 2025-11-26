Lockdown στον Λ. Οίκο: Νεκροί οι δύο στρατιώτες της Εθνοφρουράς που δέχθηκαν πυρά - Συνελήφθη ο δράστης

Νεκροί είναι οι δύο στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς μετά από πυρά που δέχτηκαν κοντά στο Λευκό Οίκο, προκαλώντας lockdown. Η μητροπολιτική αστυνομία ανακοίνωσε πως για το περιστατικό έχει συλληφθεί ένας ύποπτος, ενώ προειδοποίησε τους πολίτες να μην πλησιάζουν την περιοχή. Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, έγραψε στο Truth Social ότι «ο δράστης θα πληρώσει ακριβά».

BREAKING — massive police and National Guard presence at Farragut West metro station. A block from White House. pic.twitter.com/Hz2wjjWa6d — Jay O'Brien (@jayobtv) November 26, 2025

Please avoid the area as MPD and our partners work to secure the scene. — DC Police Department (@DCPoliceDept) November 26, 2025

UPDATE: The scene is secured. One suspect is in custody. — DC Police Department (@DCPoliceDept) November 26, 2025

Το περιστατικό συνέβη κοντά στην πλατεία Farragut στο κέντρο της Ουάσινγκτον και σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων από τον Λευκό Οίκο.

Αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για δύο πυροβολισμούς και στη συνέχεια πολλούς διαδοχικούς.

Λόγω των πυροβολισμών ο Λευκός Οίκος μπήκε σε κατάσταση lockdown με όσους βρίσκονται μέσα σε αυτόν να παραμένουν σε ασφαλή σημεία μέχρι νεοτέρας.

Την ώρα της επίθεσης ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στη Φλόριντα. Ο πρόεδρος έχει ενημερωθεί για το περιστατικό, επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

Λίγο αργότερα, σε ανάρτησή του ο Τραμπ υπόσχεται ο δράστης να το πληρώσει ακριβά:

«Το ζώο που πυροβόλησε τους δύο Εθνοφρουρούς, οι οποίοι τραυματίστηκαν σοβαρά και βρίσκονται τώρα σε δύο διαφορετικά νοσοκομεία, είναι και αυτό σοβαρά τραυματισμένο, αλλά ανεξάρτητα από αυτό, θα πληρώσει πολύ ακριβά. Ο Θεός να ευλογεί τη Μεγάλη Εθνοφρουρά μας, καθώς και όλους τους στρατιωτικούς και τις δυνάμεις επιβολής του νόμου. Αυτοί είναι πραγματικά σπουδαίοι άνθρωποι. Εγώ, ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, και όλοι όσοι συνδέονται με την Προεδρία, είμαστε μαζί σας!»

Νωρίτερα, η κυβερνήτης της νότιας Ντακότα, Κρίστι Νόεμ, σχολίασε στο X «Παρακαλώ, προσευχηθείτε μαζί μου για τους δύο στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς που μόλις πριν από λίγα λεπτά πυροβολήθηκαν στην Ουάσιγκτον. Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας συνεργάζεται με τις τοπικές Αρχές για τη συλλογή περισσότερων πληροφοριών».