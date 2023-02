Τρας: Με έριξε το αριστερό οικονομικό κατεστημένο

Η πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Λιζ Τρας κατηγόρησε την Κυριακή την «οικονομική ορθοδοξία», στο υπουργείο Οικονομικών της χώρας, σε άλλα κράτη και σε τμήματα του κυβερνώντος Συντηρητικού Κόμματος, για τον εκτροχιασμό της πρωθυπουργίας της και του «σχεδίου για την ανάπτυξη».

Η θητεία της Τρας διακόπηκε πέρυσι, αφού ο εν πολλοίς μη χρηματοδοτούμενος μίνι προϋπολογισμός της και οι φορολογικές περικοπές αύξησαν το κόστος δανεισμού και τα επιτόκια των ενυπόθηκων δανείων, έστειλαν τη λίρα στα τάρταρα και κατέστρεψαν τη φήμη της Βρετανίας για οικονομική σταθερότητα.

Σε άρθρο της στην εφημερίδα «Sunday Telegraph», στην πρώτη της δημόσια τοποθέτηση μετά το απότομο τέλος της πρωθυπουργίας της μετά από μόλις έξι και πλέον ταραχώδεις εβδομάδες στην εξουσία, η Τρας έγραψε ότι πίστευε ότι η συνταγή της για τη Βρετανία με τη μείωση των φόρων και την κατάργηση ορισμένων ρυθμίσεων ήταν η σωστή.

Αλλά δεν ήταν επιτυχής, έγραψε, επειδή είχε υποτιμήσει «τη μάζα των συμφερόντων» και την «ορθοδοξία».

«Δεν ισχυρίζομαι ότι είμαι άμοιρη ευθυνών σε ό,τι συνέβη, αλλά βασικά δεν μου δόθηκε μια ρεαλιστική ευκαιρία να εφαρμόσω τις πολιτικές μου από ένα πολύ ισχυρό οικονομικό κατεστημένο, σε συνδυασμό με την έλλειψη πολιτικής υποστήριξης», έγραψε.

«Υπέθεσα κατά την είσοδό μου στη Ντάουνινγκ Στριτ ότι η εντολή μου θα γινόταν σεβαστή και αποδεκτή. Πόσο λάθος έκανα. Ενώ περίμενα την αντίσταση του συστήματος στο πρόγραμμά μου, υποτίμησα την έκτασή της», επισήμανε.

