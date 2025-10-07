Επέτειος 7ης Οκτωβρίου

Ισραηλινοί συγκεντρώνονται στο Ρέιμ, όπου στις 7 Οκτωβρίου 2023 σκοτώθηκαν περισσότεροι από 360 άνθρωποι και δεκάδες άλλοι κρατήθηκαν όμηροι, για να τιμήσουν τη δεύτερη επέτειο της σφαγής από τη Χαμάς.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στον χώρο στις 11 π.μ.

Το μουσικό φεστιβάλ Nova πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Re'im κοντά στα σύνορα της Γάζας, στο πλαίσιο των εορτασμών της γιορτής Sukkot το 2023.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 7ης Οκτωβρίου, τρομοκράτες της Χαμάς εισέβαλαν στον χώρο του φεστιβάλ κατά τη διάρκεια της αιφνιδιαστικής επίθεσης τους στο νότιο Ισραήλ, δολοφονώντας 378 άτομα και απαγάγοντας δεκάδες άλλα.

Στη Ρέιμ, τον τόπο διεξαγωγής του μουσικού φεστιβάλ Nova, όπου περισσότεροι από 370 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τους ενόπλους της Χαμάς, δεκάδες μέλη των οικογενειών και φίλοι των θυμάτων τήρησαν ενός λεπτού σιγή στις 6:29 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ακριβώς την ώρα που άρχισε η επίθεση της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης στο νότιο Ισραήλ.

Ανάμεσα στους κάκτους και τους ευκαλύπτους, μια νωπογραφία αναπαριστά τα πορτρέτα όλων αυτών που σκοτώθηκαν σ' αυτή τη μουσική γιορτή, που μετατράπηκε σε σφαγή.

«Είμαι εδώ για να είμαι μαζί της, επειδή είναι η τελευταία φορά που ήταν ζωντανή, εδώ μαζί με τον αρραβωνιαστικό της, τον Μοσέ», που σκοτώθηκε κι αυτός εκείνη την ημέρα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ορίτ Μπάρον, 57 ετών, μητέρα της Γιουβάλ Μπάρον, μιας από τα θύματα του φονικού.

«Είναι σαν αυτή τη στιγμή να είναι εδώ μαζί μου. Έτσι αισθάνομαι», λέει ενώ από τη γειτονική λωρίδα της Γάζας ακούγονται πυρά πυροβολικού και εκρήξεις.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως εντόπισε ένα βλήμα που εκτοξεύθηκε από το βόρειο τμήμα της λωρίδας της Γάζας προς το νότιο Ισραήλ, χωρίς να προκαλέσει θύματα.

Πλατεία των Ομήρων

Η άλλη σημαντική στιγμή της σημερινής ημέρας θα είναι όταν πέσει η νύχτα στο Τελ Αβίβ, όπου προβλέπεται να διεξαχθεί τελετή οργανωμένη με πρωτοβουλία των οικογενειών των θυμάτων στην εμβληματική «πλατεία των Ομήρων», επίκεντρο της κινητοποίησης για την απελευθέρωση όλων των ανθρώπων που απήχθησαν στη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς.

Οι επίσημες επιμνημόσυνες τελετές προβλέπονται για τις 16 Οκτωβρίου, μετά τις εβραϊκές γιορτές του Σουκότ. Η 7η Οκτωβρίου συμπίπτει φέτος με την πρώτη ημέρα αυτής της εορταστικής περιόδου.

Πριν από δύο χρόνια, η επίθεση είχε πραγματοποιηθεί την τελευταία ημέρα αυτής της γιορτής.

Υπό την κάλυψη ενός καταιγισμού από ρουκέτες που εκτοξεύονταν από τη λωρίδα της Γάζας, χιλιάδες μαχητές της Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών οργανώσεων είχαν περάσει τον φράκτη ασφαλείας που έχει υψώσει το Ισραήλ κατά μήκος της λωρίδας της Γάζας, είχαν επιτεθεί σε στρατιωτικές βάσεις και είχαν σκοτώσει στα τυφλά ανθρώπους στο δρόμο, στα κιμπούτς, σε πόλεις και σε χωριά.

Η μέρα ξεκίνησε με μια τελετή στο κιμπούτς Kfar Aza, τα μέλη του οποίου εξακολουθούν να περιμένουν την επιστροφή των Ziv και Gali Berman, που έχουν αιχμαλωτιστεί και κρατούνται στη Γάζα.

Το κιμπούτς Νιρ Οζ, η κοινότητα που επλήγησε περισσότερο εκείνη την ημέρα, θα πραγματοποιήσει τελετή στις 6 μ.μ.

Σήμερα δεν θα πραγματοποιηθούν επίσημες κρατικές τελετές, καθώς όχι μόνο είναι εβραϊκή γιορτή, αλλά και δεν είναι η επέτειος της επίθεσης σύμφωνα με το εβραϊκό ημερολόγιο.