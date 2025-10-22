Λιθουανία: Μπαλόνια με λαθραία τσιγάρα έκλεισαν προσωρινά το αεροδρόμιο του Βίλνιους

Η Λιθουανία επανέλαβε τις πτήσεις στο αεροδρόμιο του Βίλνιους και άνοιξε ξανά δύο συνοριακούς σταθμούς στα σύνορα με τη Λευκορωσία την Τετάρτη, μετά από το κλείσιμό τους κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν μπαλόνια λαθρεμπόρων εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της πρωτεύουσας, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων.

Περίπου 30 πτήσεις και περισσότεροι από 4.000 επιβάτες επηρεάστηκαν όταν δεκάδες μπαλόνια ηλίου παρασύρθηκαν προς το αεροδρόμιο αργά το βράδυ της Τρίτης. Η Λιθουανία έκλεισε επίσης τους δύο συνοριακούς σταθμούς με τη Λευκορωσία μετά το περιστατικό.

Το NCMC ανέφερε ότι ήταν η δεύτερη φορά αυτό το μήνα που μπαλόνια που μετέφεραν λαθραία τσιγάρα από τη γειτονική Λευκορωσία διέκοψαν την εναέρια κυκλοφορία στο Βίλνιους, το οποίο βρίσκεται 30 χλμ από τα σύνορα.

Η ευρωπαϊκή αεροπορία έχει βυθιστεί επανειλημμένα στο χάος τις τελευταίες εβδομάδες λόγω της εμφάνισης drone και των αεροπορικών εισβολών, μεταξύ άλλων στα αεροδρόμια της Κοπεγχάγης, του Μονάχου και της Βαλτικής περιοχής.