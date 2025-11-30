Λιθουανία: Έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω ύποπτων μπαλονιών στον εναέριο χώρο του

Το αεροδρόμιο του Βίλνιους στη Λιθουανία ανακοίνωσε την Κυριακή ότι ανέστειλε προσωρινά τις λειτουργίες του λόγω ύποπτων μπαλονιών στον εναέριο χώρο του, το τελευταίο περιστατικό σε μια σειρά διακοπών πτήσεων στη βαλτική χώρα.

Η ευρωπαϊκή αεροπορία έχει επανειλημμένα βρεθεί σε κατάσταση χάους τους τελευταίους μήνες λόγω παρατηρήσεων και παραβιάσεων από drones, συμπεριλαμβανομένων περιστατικών στην Κοπεγχάγη και τις Βρυξέλλες, και το αεροδρόμιο του Βίλνιους έχει κλείσει τουλάχιστον 10 φορές από τις αρχές Οκτωβρίου.

Η βαλτική χώρα έχει δηλώσει ότι μετεωρολογικά μπαλόνια που χρησιμοποιούνται από λαθρεμπόρους μεταφέρουν λαθραία τσιγάρα, και κατηγορεί τον πρόεδρο της Λευκορωσίας, Αλεξάντρ Λουκασένκο, ότι επιτρέπει αυτήν την πρακτική, χαρακτηρίζοντάς την μορφή «υβριδικής επίθεσης».

Η Λιθουανία τον Οκτώβριο έκλεισε και τα δύο συνοριακά περάσματα με τη Λευκορωσία ως απάντηση στα μπαλόνια, αλλά τα άνοιξε ξανά την περασμένη εβδομάδα καθώς οι διακοπές της εναέριας κυκλοφορίας φαίνονταν να έχουν σταματήσει.

Ο Λουκασένκο χαρακτήρισε το κλείσιμο των συνόρων «τρελή απάτη», κατηγορώντας τη Δύση ότι διεξάγει υβριδικό πόλεμο κατά της Λευκορωσίας και της Ρωσίας, ανοίγοντας μια νέα εποχή διαχωρισμού με συρματοπλέγματα.