Λιθουανία: Διακοπή κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο του Βίλνιους - Aεροσκάφος εξετράπη της πορείας του σε διάδρομο τροχοδρόμησης

Ένα επιβατικό αεροσκάφος του πολωνικού αερομεταφορέα LOT εξετράπη σήμερα της πορείας του σε διάδρομο τροχοδρόμησης στο αεροδρόμιο του Βίλνιους της Λιθουανίας, διακόπτοντας κάθε κυκλοφορία, ανακοίνωσε σήμερα ο φορέας εκμετάλλευσης του αεροδρομίου.

Συγκεκριμένα, το αεροσκάφος Embraer E170STD της LOT Polish Airlines που έφτασε από τη Βαρσοβία βγήκε εκτός διαδρόμου μετά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο του Βίλνιους την Πέμπτη, με αποτέλεσμα οι αρχές να κλείσουν προσωρινά τον διάδρομο, σύμφωνα με αξιωματούχους του αεροδρομίου.

Η πτήση LO771 προσγειώθηκε στις 13:43, αλλά βγήκε εκτός διαδρόμου ενώ κατευθυνόταν προς τη θέση στάθμευσής της, σύμφωνα με τον Tadas Vasiliauskas, εκπρόσωπο των λιθουανικών αεροδρομίων.

Τα δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων έδειξαν ότι το αεροσκάφος σταμάτησε στη βόρεια πλευρά του αεροδρομίου, όπου αρκετά οχήματα εξυπηρέτησης – συμπεριλαμβανομένου ενός πυροσβεστικού οχήματος – περικύκλωσαν το αεροσκάφος. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν νωρίς το απόγευμα.

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για τραυματισμούς και όλοι οι επιβάτες της πτήσης LO771 αποβιβάστηκαν μετά το συμβάν, τόνισε ο φορέας σε ανάρτηση στο Facebook.

Ο διάδρομος προσγείωσης-απογείωσης θα παραμείνει κλειστός μέχρι τις 17:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας), πρόσθεσε.