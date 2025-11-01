Ληστεία στο Λούβρο: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε δύο υπόπτους - Ήταν μεταξύ των συλληφθέντων

Δύο ακόμη άτομα, τα οποία ήταν μεταξύ των συλληφθέντων, κατηγορήθηκαν σε σχέση με τη ληστεία που σημειώθηκε τον περασμένο μήνα στο Μουσείο του Λούβρου, όπως ανακοίνωσε η Εισαγγελία του Παρισιού.

Μια γυναίκα, 38 ετών, κατηγορήθηκε για συνεργεία σε οργανωμένη κλοπή και εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διάπραξη αδικήματος. Ξεχωριστά, ένας άνδρας, 37 ετών, κατηγορήθηκε για κλοπή και εγκληματική οργάνωση, ενώ και οι δύο αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή, σύμφωνα με το BBC.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα τέθηκε σε προσωρινή κράτηση, ενώ σημειώνεται ότι ο άνδρας που έχει έρθει ξανά αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη για υποθέσεις κλοπής, ζήτησε αναβολή της δίκης του και τέθηκε προσωρινά υπό κράτηση εν αναμονή της δίκης.

Δύο άνδρες που είχαν συλληφθεί νωρίτερα είχαν ήδη κατηγορηθεί για κλοπή και εγκληματική συνωμοσία, αφού οι αρχές δήλωσαν ότι είχαν «εν μέρει αναγνωρίσει» τη συμμετοχή τους στη ληστεία.

Υπενθυμίζεται, ότι κοσμήματα αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ (76 εκατ. λίρες, 102 εκατ. δολάρια) αφαιρέθηκαν από το πιο πολυσύχναστο μουσείο του κόσμου στις 19 Οκτωβρίου. Τέσσερις άνδρες φέρεται να πραγματοποίησαν τη γρήγορη, μέρα μεσημέρι, επιδρομή. Δύο από τους φερόμενους ως δράστες – που είχαν συλληφθεί νωρίτερα – ομολόγησαν αργότερα τη συμμετοχή τους.

Η γαλλική κοινή γνώμη δηλώνει ανακουφισμένη από τη γρήγορη πρόοδο της έρευνας, ωστόσο πολλοί θεωρούν το περιστατικό μια ταπεινωτική ντροπή για τη χώρα.

Η εισαγγελέας Μπεκιού έχει τονίσει ότι τα κοσμήματα είναι «πια μη πωλήσιμα» λόγω της διεθνούς δημοσιότητας και κάλεσε όσους τα κατέχουν να τα επιστρέψουν. Παρά τις συλλήψεις και την εντατική έρευνα, τα πολύτιμα αντικείμενα του Λούβρου εξακολουθούν να είναι άφαντα, αφήνοντας ανοιχτό το μυστήριο της μεγαλύτερης κλοπής που έχει συγκλονίσει το μουσείο εδώ και δεκαετίες.