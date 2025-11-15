Λιβύη: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί σε ναυάγιο με μετανάστες στα ανοιχτά της αλ Χουμς (pics)

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν δύο βάρκες που μετέφεραν συνολικά 95 μετανάστες ανατράπηκαν στα ανοικτά της παράκτιας πόλης αλ Χουμς της Λιβύης την Πέμπτη, ανακοίνωσε σήμερα η λιβυκή Ερυθρά Ημισέληνος.

Το πρώτο πλοιάριο μετέφερε 26 μετανάστες από το Μπαγκλαντές, εκ των οποίων τέσσερις σκοτώθηκαν, ανέφερε το Ερυθρό Ημισέληνο σε ανακοίνωσή του στη επίσημη σελίδα του στο Facebook.

Το δεύτερο πλοιάριο μετέφερε 69 μετανάστες, μεταξύ των οποίων δύο Αιγύπτιους και δεκάδες Σουδανών, προσέθεσε το Ερυθρό Ημισέληνο χωρίς να διευκρινίζει την τύχη τους.

Το Αλ Κουμς είναι παραθαλάσσια πόλη, περίπου 118 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας Τρίπολης.

Την Τετάρτη, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (IOM) ανέφερε ότι τουλάχιστον 42 μετανάστες αγνοούνται και θεωρούνται νεκροί μετά τη βύθιση ενός φουσκωτού πλοιαρίου κοντά στο πετρελαϊκό πεδίο Αλ Μπούρι, μια υπεράκτια εγκατάσταση βόρεια-βορειοδυτικά της λιβυκής ακτής.

Η Λιβύη έχει γίνει δρομολόγιο διέλευσης για μετανάστες που φεύγουν από συγκρούσεις και φτώχεια προς την Ευρώπη διαμέσου της Μεσογείου από την πτώση το 2011 του δικτάτορα Μουάμαρ Καντάφι κατά τη διάρκεια της εξέγερσης που υποστηρίχθηκε από το ΝΑΤΟ.

Φωτογραφίες που δημοσίευσε το Ερυθρό Ημισέληνο Αλ Κουμς έδειχναν μια σειρά σωμάτων μέσα σε μαύρες πλαστικές σακούλες τοποθετημένα στο πάτωμα, ενώ οι εθελοντές φαίνονται να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στους διασωθέντες.

Άλλες φωτογραφίες δείχνουν τους διασωθέντες μετανάστες τυλιγμένους σε θερμικές κουβέρτες να κάθονται στο πάτωμα.

Η ανακοίνωση πρόσθετε ότι στη διάσωση συμμετείχαν η Ακτοφυλακή και η Υπηρεσία Ασφάλειας Λιμανιού του Αλ Κουμς, ενώ τα σώματα παραδόθηκαν στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με οδηγίες της δημόσιας εισαγγελίας της πόλης.

Μέσα στον Οκτώβριο, μια ομάδα 61 σωμάτων μεταναστών ανασύρθηκε από την ακτή δυτικά της Τρίπολης. Τον Σεπτέμβριο, ο IOM ανέφερε ότι τουλάχιστον 50 άτομα είχαν σκοτωθεί μετά από φωτιά σε πλοιάριο που μετέφερε 75 Σουδάνους πρόσφυγες ανοιχτά της λιβυκής ακτής.

Πολλά κράτη, μεταξύ των οποίων η Βρετανία, η Ισπανία, η Νορβηγία και η Σιέρα Λεόνε, κάλεσαν τη Λιβύη την προηγούμενη εβδομάδα σε συνάντηση του ΟΗΕ στη Γενεύη να κλείσει τα κέντρα κράτησης όπου ομάδες υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρουν ότι μετανάστες και πρόσφυγες έχουν υποστεί βασανιστήρια, κακοποιήσεις και μερικές φορές έχουν σκοτωθεί.