Λιβύη: Διεξαγωγή «διεθνούς» διάσκεψης για την ανοικοδόμηση της Ντέρνα

Οι αρχές της ανατολικής Λιβύης ανακοίνωσαν σήμερα (22/9) ότι θα διοργανώσουν στις 10 Οκτωβρίου στην Ντέρνα “διεθνή” διάσκεψη για την ανοικοδόμηση της πόλης αυτής που καταστράφηκε από φονικές πλημμύρες.

“Η κυβέρνηση προσκαλεί τη διεθνή κοινότητα να συμμετάσχει στη διάσκεψη την οποία προβλέπει να διοργανώσει στις 10 Οκτωβρίου στην Ντέρνα προκειμένου να παρουσιάσει σύγχρονα και γρήγορα σχέδια για την ανοικοδόμηση της πόλης”, ανέφερε η κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης σε μια ανακοίνωση την οποία υπογράφει ο επικεφαλής της Οσάμα Χαμάντ.

Η κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης αναφέρει πως το κάλεσμα για τη διάσκεψη γίνεται σε “απάντηση αιτημάτων κατοίκων της κατεστραμμένης πόλης Ντέρνα και άλλων πόλεων (της ανατολικής Λιβύης) που υπέστησαν ζημιές”, μετά το πέρασμα της καταιγίδας “Ντάνιελ” στις 10 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Υποφέροντας από διαιρέσεις μετά την πτώση του Μουάμαρ Καντάφι το 2011, η Λιβύη έχει δύο αντίπαλες κυβερνήσεις: μία στην Τρίπολη (δυτικά), που αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ και της οποίας ηγείται ο Αμπντελχαμίντ Ντμπεϊμπά, και άλλη μία στην ανατολή, που εκφράζεται από το Κοινοβούλιο και συνδέεται με το στρατόπεδο του ισχυρού στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ.

Footage shows the impact of the devastating floods in the city of Derna, #Libya. pic.twitter.com/r3yDoX3KNQ