Λίβανος: Νεκρός από drone υψηλόβαθμο στέλεχος της Χεζμπολάχ σύμφωνα με τις IDF

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις γνωστοποίησαν ότι εξουδετέρωσαν ένα κορυφαίο στέλεχος της επίλεκτης δύναμης Ραντουάν της Χεζμπολάχ σε μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος πριν από λίγο στο Κουνίν του νότιου Λιβάνου.

Ο Ισμαήλ Αλί αλ-Ζιν, σύμφωνα με τις IDF, ήταν ανώτερος διοικητής της μονάδας αντιαρματικών πυραύλων της Ραντβάν.

Οι IDF περιέγραψαν τον Αλ Ζιν ως «σημαντική πηγή γνώσεων σχετικά με τους αντιαρματικούς πυραύλους και ήταν υπεύθυνος για δεκάδες επιθέσεις με αντιαρματικούς πυραύλους εναντίον ισραηλινών πολιτών, κοινοτήτων και δυνάμεων ασφαλείας».

Παράλληλα, οι IDF έδωσαν στη δημοσιότητα πλάνα από το χτύπημα στο όχημα του Αλ Ζιν.

