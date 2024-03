Λίβανος: Σφοδροί βομβαρδισμοί των IDF στο προπύργιο της Χεζμπολάχ στο Μπααλμπέκ

Το Ισραήλ φέρεται να χτύπησε προπύργιο της Χεζμπολάχ βαθιά στο εσωτερικό του Λιβάνου, σημειώνοντας το πιο βόρειο χτύπημα εν μέσω πολέμου.

Τα λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σημειώθηκαν κοντά στο Μπααλμπέκ του βορειοανατολικού Λιβάνου.

Οι επιδρομές φέρονται να πραγματοποιούνται κοντά στην περιοχή της πόλης Αλ Αΐν στην περιφέρεια Μπααλμπέκ, σε απόσταση άνω των 110 χιλιομέτρων από τα ισραηλινά σύνορα

Πλάνα δείχνουν καπνό να αναδύεται από μια υποτιθέμενη στοχευμένη περιοχή, ενώ το Μπααλμπέκ έχει χαρακτηριστεί στο παρελθόν ως προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Το εν λόγω χτύπημα ήταν η πέμπτη φορά που το Ισραήλ πλήττει θέσεις της Χεζμπολάχ στην περιοχή Μπααλμπέκ από την έναρξη των εχθροπραξιών στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ.

Τα χτυπήματα έρχονται μετά την εκτόξευση πυραύλων της Χεζμπολάχ κατά της βάσης ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στο όρος Μερόν στο βόρειο Ισραήλ.

Lebanese media reporting an Israeli airstrike in northeastern Lebanon's Baalbek. The strikes come after attacks by Hezbollah on the Mount Meron air traffic control base and a winery in Avivim. pic.twitter.com/tkoJM8Dl6R