Λίβανος: Το Ισραήλ αρνείται ότι επιτέθηκε σε παρατηρητές του ΟΗΕ

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δήλωσαν ότι δεν πραγματοποίησαν επίθεση σε όχημα παρατηρητών των Ηνωμένων Εθνών, στο νότιο Λίβανο, το Σάββατο.

«Σε αντίθεση με τις αναφορές, οι ισραηλινές δυνάμεις δεν έπληξαν όχημα UNIFIL στην περιοχή Ρμέις σήμερα το πρωί», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, σε ανάρτηση στο x, πρώην Twitter.

Contrary to the reports, the @IDF did not strike a @UNIFIL_ vehicle in the area of Rmeish this morning.