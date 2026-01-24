Deutsche Welle

Σε εξαιρετικά δύσκολη θέση βρίσκεται η κυπριακή κυβέρνηση μετά από την πρόσκληση του Ντόναλντ Τράμπ για ένταξη της Κύπρου στο περιβόητο Συμβούλιο Ειρήνης για την Λωρίδα της Γάζας.

Αν και αρχικά η Λευκωσία ανακοίνωσε την πρόσκληση με πανηγυρικούς τόνους, και μιλούσε για «αναγνώριση του ρόλου της Κύπρου στην Μέση Ανατολή», πλέον επιχειρεί να κερδίσει χρόνο, αναμένοντας τη διαμόρφωση κοινής θέσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε η άρνηση της συμμετοχής να μην επιφέρει ρήξη με τις ΗΠΑ και τη διακυβέρνηση Τράμπ.

Ούτε Νταβός ούτε όχι

Ενδεικτική της δυσκολίας της Λευκωσίας να πάρει ξεκάθαρη θέση είναι η αποφυγή του Κύπριου προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη να μεταβεί στο Νταβός για την υπογραφή της Χάρτας του Συμβουλίου Ειρήνης την περασμένη Πέμπτη χωρίς όμως να απαντήσει αρνητικά στον Αμερικανό πρόεδρο για την συμμετοχή ή όχι της Κύπρου.

Για το θέμα ερωτήθηκε και ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών Κωσταντίνος Κόμπος, ο οποίος παρέτεινε την αγωνία, απαντώντας σιβυλλικά πως «η Κυπριακή Δημοκρατία στηρίζει τις πρωτοβουλίες του Αμερικανού προέδρου για τη Γάζα, προσθέτοντας ωστόσο ότι όλα πρέπει να γίνονται πάντοτε εντός του πλαισίου που θέτει το Διεθνές Δίκαιο και ο Καταστατικός Χάρτης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών».

Στην απάντηση του υπουργού πάντως αποτυπώνεται και η δυσκολία της Κύπρου να συμμετέχει στο Συμβούλιο αφού για την Λευκωσία κάθε προσπάθεια αποδυνάμωσης του ΟΗΕ μπορεί να ζημιώσει τις προσπάθειες επίλυσης του κυπριακού προβλήματος.

Ενημέρωση ζητά το ΑΚΕΛ

Πιο ξεκάθαρες απαντήσεις ζητά πάντως η αντιπολίτευση. Το ΑΚΕΛ κάνοντας λόγω για πρωτόγνωρη προσπάθεια υπονόμευσης του ΟΗΕ και περιφρόνησης του Διεθνούς Δικαίου από τον Ντόναλντ Τραμπ, καλεί την κυβέρνηση να αναλογιστεί την «δυσμενή θέση που θα βρεθούν κράτη όπως η Κυπριακή Δημοκρατία, στην περίπτωση που αχρηστευθεί ο ΟΗΕ και απαξιωθεί περαιτέρω το Διεθνές Δίκαιο».

Σε ανακοίνωση του κατηγορεί επίσης την κυπριακή κυβέρνηση ότι δεν αντιλήφθηκε έγκαιρα τα σχέδια Τράμπ για συγκρότηση ενός διεθνούς οργανισμού που θα υποκαταστήσει τον ΟΗΕ και καλεί τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη να ενημερώσει τον λαό και την πολιτική ηγεσία για τις προθέσεις της έναντι της πρόσκλησης Τραμπ.

Πηγή: Deutsche Welle