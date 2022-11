Λευκός Οίκος: Ζητεί εξηγήσεις από τον Μασκ για την προστασία των δεδομένων

Ο Λευκός Οίκος κάλεσε τον Ίλον Μασκ, νέο ιδιοκτήτη του Twitter, να εξηγήσει πώς εξασφαλίζει «τα δεδομένα των Αμερικανών στο διαδίκτυο»

Αυτό ανέφερε με ανάρτηση του στο Twitter ο δημοσιογράφος του CNN, Όλιβερ Ντάρσι, ο οποίος επικαλείται αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

New: White House calls on Elon Musk's Twitter to explain how it is protecting "the safety of Americans' online data."



"Twitter should speak to how they are ensuring that happens," a White House official tells me.