Τo Twitter κλείνει τα γραφεία του μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα

Το Twitter ανακοίνωσε στους υπαλλήλους ότι τα κτίρια γραφείων της εταιρείας θα κλείσουν προσωρινά, με άμεση ισχύ.

Σε ένα μήνυμα που είδε το BBC, οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν ότι τα γραφεία θα ανοίξουν ξανά τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου.

Δεν εξήγησε τους λόγους αυτής της κίνησης.

Η ανακοίνωση έρχεται εν μέσω αναφορών ότι μεγάλος αριθμός προσωπικού παραιτήθηκε αφού ο νέος ιδιοκτήτης Ίλον Μασκ τους κάλεσε να ετοιμαστούν για δουλειά «πολλών ωρών σε υψηλή ένταση» ή να φύγουν.

Το μήνυμα συνέχιζε λέγοντας: «Συνεχίστε να συμμορφώνεστε με την πολιτική της εταιρείας, αποφεύγοντας να συζητάτε εμπιστευτικές πληροφορίες της εταιρείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον Τύπο ή αλλού».

Το Twitter δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο από το BBC. Ως απάντηση στην αποχώρηση του προσωπικού, ο πρώην αντιπρόεδρος του Twitter Μπρους Ντάισλι είπε στο BBC ότι πρώην μηχανικοί του σάιτ ισχυρίστηκαν ότι η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης θα μπορούσε να «έχει προβλήματα από τη Δευτέρα κιόλας».

"Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός χαρακτηριστικών που πραγματικά φαίνεται να βασίζονται στην ύπαρξη μηχανικών στο χώρο", είπε. «Αν αυτοί οι μηχανικοί φύγουν, τότε απειλείται η βιωσιμότητα του προϊόντος.»

Και πράγματι η έξοδος είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να ενταθεί. Σε δημοσκόπηση της εφαρμογής Blind, το 42% των ερωτηθέντων επέλεξαν την «εκδοχή της εξόδου και της ελευθερίας». Δεδομένων των συγκεκριμένων απαντήσεων, οι παραιτήσεις αναμένεται να ξεπεράσουν τις 100.

Μαζικές μεταπηδήσεις

Τη στιγμή μάλιστα που τα η διοίκηση αποφάσισε προσωρινό κλείσιμο των γραφείων, οι χρήστες της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης είπανε «αντίο», μεταπηδώντας σε εναλλακτικές πλατφόρμες.

Το Mastodon, το MySpace και τα #RIPTwitter και #TwitterDown, είχαν πολλές αναφορές στην πλατφόρμα μετά τη λήξη του τελεσιγράφου.

Οι καλύτεροι μένουν

Μετά τη γνωστοποίηση της πρόθεσης αποχωρήσεων, σύμφωνα με πρώην εργαζόμενο της εταιρείας, ο Ίλον Μασκ επιδίωξε συναντήσεις με κάποιους υψηλά ιστάμενους, προσπαθώντας να τους πείσει να παραμείνουν.

Αν και δεν έχει καταστεί ακόμα σαφής ο αριθμός των υπαλλήλων που έχουν επιλέξει να παραμείνουν, τα στοιχεία υπογραμμίζουν την απροθυμία ορισμένων στελεχών να παραμείνουν σε μια εταιρεία όπου ο Μασκ έσπευσε να απολύσει τους μισούς υπαλλήλους της, συμπεριλαμβανομένης της ανώτατης διοίκησης, και αλλάζει ανελέητα την επιχειρησιακή κουλτούρα για να δώσει έμφαση στις πολλές ώρες και έντονος ρυθμός.

Η εταιρεία ειδοποίησε τους εργαζομένους της ότι θα κλείσει τα γραφεία της και θα διακόψει την πρόσβαση με σήμα μέχρι τη Δευτέρα, σύμφωνα με δύο πηγές. Οι αξιωματικοί ασφαλείας άρχισαν να διώχνουν υπαλλήλους από το γραφείο το απόγευμα της Πέμπτης, είπε μια πηγή.

Ο Ίλον Μασκ δήλωσε πως δεν τον ανησυχούν οι εξελίξεις, καθώς «οι καλύτεροι άνθρωποι παραμένουν», ενώ οι αριθμοί ενεργών χρηστών έχουν φτάσει σε ιστορικό υψηλό.

Ηχηρές αποχωρήσεις

Η εκπρόσωπος των ΗΠΑ, Αλεξάντρια Οκάσιο Κορτέζ, έγραψε στο Twitter ότι πλέον θα είναι διαθέσιμη στο Instagram ή στο email, καθώς θα αποχωρήσει από την εφαρμογή.

Συνέχισε με ένα tweet λέγοντας ότι όσοι υπάλληλοι έχτισαν την εταιρεία άξιζαν καλύτερα. «Φωνάξτε σε όλους τους εργαζόμενους στο Twitter. Όλοι δημιουργήσατε ένα ζωτικό μέρος για σύνδεση και αξίζατε πολύ καλύτερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Hoping this doesn’t happen ⬇️ but just in case: it’s been wonderful tweeting with y’all! 🐣



As a backup, follow me on Instagram, same handle: @AOC - it’s really me there, as it is here.



Or sign up for emails, where I’ll share any other platforms I join: https://t.co/Tt9J3IlWW8 https://t.co/xfe7HNvEW1