Λευκός Οίκος: Ξεκινούν οι απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων εν μέσω του shutdown

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ άρχισε την Παρασκευή να προχωρά σε απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων εν μέσω του shutdown της κυβέρνησης, με εκπρόσωπο του Γραφείου Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου να τις χαρακτηρίζει «σημαντικές» σε αριθμό.

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία υγείας επιβεβαίωσε ότι ορισμένοι εργαζόμενοί της έλαβαν ειδοποιήσεις απόλυσης.

«Οι περικοπές προσωπικού (RIFs) ξεκίνησαν», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο διευθυντής του Λευκού Οίκου για τον προϋπολογισμό, Ράσελ Βοτ, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει με απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων κατά τη διάρκεια του κυβερνητικού λουκέτου, που την Παρασκευή έφτασε στη 10η ημέρα του, και έχει υπονοήσει ότι ο κύριος στόχος του θα είναι οι «δημοκρατικές υπηρεσίες».

Έχει επίσης διατάξει το πάγωμα τουλάχιστον 28 δισ. δολαρίων σε κονδύλια υποδομών για τη Νέα Υόρκη, την Καλιφόρνια και το Ιλινόι, πολιτείες με ισχυρή δημοκρατική παρουσία και έντονη κριτική προς την κυβέρνησή του.

Οι Ρεπουμπλικανοί του Τραμπ διατηρούν την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του Κογκρέσου, αλλά χρειάζονται τουλάχιστον επτά ψήφους Δημοκρατικών για να περάσουν προσωρινό μέτρο χρηματοδότησης στη Γερουσία, όπου οι Δημοκρατικοί επιμένουν στην παράταση των επιδοτήσεων για όσους αγοράζουν ασφάλιση υγείας μέσω κρατικών προγραμμάτων.

Ο διευθυντής επικοινωνίας του υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών (HHS), Άντριου Νίξον, δήλωσε ότι ειδοποιήσεις απόλυσης έχουν σταλεί σε εργαζόμενους διαφόρων διευθύνσεων. Το υπουργείο, με περίπου 78.000 υπαλλήλους, διαχειρίζεται μείζονα προγράμματα ασφάλισης υγείας, παρακολουθεί επιδημίες, χρηματοδοτεί ιατρική έρευνα και επιτελεί σειρά άλλων κρίσιμων λειτουργιών.

Περίπου το 41% του προσωπικού έχει λάβει εντολή να μην προσέλθει στην εργασία του κατά τη διάρκεια του λουκέτου, ενώ άλλοι εργάζονται χωρίς αμοιβή.

Ο Νίξον ανέφερε ότι οι απολύσεις στοχεύουν όσους έχουν τεθεί σε αναγκαστική άδεια, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Το HHS συνεχίζει να κλείνει άσκοπες και διπλές δομές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αντιβαίνουν στην ατζέντα της κυβέρνησης Τραμπ “Make America Healthy Again”», είπε.

Εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακοί υπάλληλοι έχουν λάβει εντολή να μην εργάζονται κατά τη διάρκεια του λουκέτου.

Περίπου 300.000 πολιτικοί υπάλληλοι αναμένεται να αποχωρήσουν φέτος στο πλαίσιο της εκστρατείας συρρίκνωσης του κρατικού μηχανισμού που ξεκίνησε ο Τραμπ.

Τα συνδικάτα των ομοσπονδιακών εργαζομένων έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη για να σταματήσουν τη διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι οι απολύσεις κατά τη διάρκεια διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης είναι παράνομες.

Ομοσπονδιακός δικαστής αναμένεται να εξετάσει την υπόθεση στις 16 Οκτωβρίου.

Ο νόμος απαιτεί η κυβέρνηση να ενημερώνει τους εργαζόμενους τουλάχιστον 60 ημέρες πριν από κάθε απόλυση, αν και αυτή η προθεσμία μπορεί να μειωθεί σε 30 ημέρες.