Λευκός Οίκος: Η κυβέρνηση θα επιλέγει τους δημοσιογράφους που θα πλησιάζουν τον Τραμπ

Σε ακόμη μία αλλαγή προχωρά η κυβέρνηση, η οποία ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα επιλέγει η ίδια τους λίγους δημοσιογράφους που γίνονται δεκτοί πιο κοντά στον Αμερικανό πρόεδρο, ακυρώνοντας ένα σύστημα που ίσχυε επί δεκαετίες και το οποίο διαχειρίζονταν τα ίδια τα μέσα ενημέρωσης μέσω της Ένωσης των Ανταποκριτών στο Λευκό Οίκο (WHCA).

«Στο τιμόνι είμαστε εμείς», εξέφρασε την ικανοποίησή του ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Σε μια ελεύθερη χώρα, οι ηγέτες δεν επιλέγουν τα μέσα ενημέρωσης», εξέφρασε από την πλευρά της τη λύπη της η WHCA σε ανακοίνωσή της.

Ειδικότερα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι το «pool», η μικρή ομάδα των δημοσιογράφων που έχουν προνομιούχο πρόσβαση στον πρόεδρο, καθώς γίνονται δεκτοί για παράδειγμα στο Οβάλ Γραφείο ή στο αεροπλάνο του, το Air Force One, θα είναι ανοικτό σε νέα μέσα ενημέρωσης, τα οποία θα επιλέγονται από την αμερικανική κυβέρνηση.

«Επιστρέφουμε την εξουσία στον λαό», ισχυρίστηκε η εκπρόσωπος διαβεβαιώνοντας ότι «εκατοντάδες» δημοσιογράφοι αξίζουν μια τέτοια πρόσβαση.

A group of DC-based journalists, the White House Correspondents' Association, has long dictated which journalists get to ask questions of the President of the United States.



Not anymore.



Today, I was proud to announce that we are giving the power back to the people.



Moving… pic.twitter.com/PkNui6Qleu